Везучий командир: военно-исторический сериал "Рослый" выйдет 5 мая на Wink.ru

24.04.2025 15:28 Читали 10

Премьера всех эпизодов основанного на реальных событиях военно-исторического сериала "Рослый" (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 5 мая 2025 года. Сериал рассказывает о судьбе боевого генерала Ивана Рослого, жизнь которого была полна испытаний и побед. Четырехсерийный проект создан кинокомпанией "Миррен-Фильм" при поддержке "Ростелекома" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В масштабных съемках участвовали 84 актера и более 1 500 человек массовки, а также 40 танков, в том

числе выпущенных в 1930-е годы, и бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три установки "Катюша". На экране появятся два десятка ретроавтомобилей, включая Audi Front Type Limousine 1934 года выпуска (в мире сохранилось всего четыре экземпляра этой модели), которые использовались верхушкой Вермахта и СС. За время съемок пиротехники устроили 90 взрывов и обеспечили свыше 5 500 выстрелов.

Съемки проходили в Москве и Московской области, в Медыне Калужской области, Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ленинградской области. Например, битву за Кавказ — "Мешок генерала Рослого" — снимали в карьере Домодедово. Штурм и прорыв линии Маннергейма "проходил" в полях у подмосковной железнодорожной станции Шаховская.

В сериале снимались Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в фильме роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — "Герой". Режиссер сериала — Николай Никитин.

Трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243898

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/zJn0kPA6b4ZUOg

Фото с премьеры в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы: https://disk.yandex.ru/d/OADeGyYImWktjQ

Копирайт — "Ростелеком".

Время героев

Время делает героев? Или герои — время? Сериал "Рослый" рассказывает о уникальной судьбе человека, который стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время он не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом и к новой жизни.

Около 15 лет военная карьера Ивана Рослого развивалась вполне стандартно. Но в 1939 году майор Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Он переступил через правила, но благодаря этому его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим шагом к победе. С той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, что злит не только врага на поле боя.

В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбивают танковую армию фон Клейста, что полностью срывает стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончатся для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командует сводным полком 1-го Белорусского фронта.

Все эти годы в Москве против Рослого плетутся хитроумные интриги. После войны его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще много лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.

Сериал также отдает должное вкладу военачальников, которые не очень известны широкой публике, но сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной — это генералы Владимир Антонов, Николай Галай и Александр Ворожищев.

Детали эпохи

Сериал охватывает два десятка лет, за которые менялись военная форма, развивалась мода, появлялись новые автомобили и техника. Только военного обмундирования, включая полевую форму и парадные мундиры, было создано 85 комплектов. Аутентичную ткань для них нашли в Беларуси. Над уникальными аутентичными погонами командного состава работали специалисты из мастерской Санкт-Петербурга. Особую сложность представляло создание не только советской или немецкой военной формы тех лет, а точное воспроизведение амуниции финской армии конца 1930-х годов. Для съемок нашли реальное стрелковое оружие финской и советской армий. Для интерьеров и деталей костюмов активно использовался ретрореквизит той эпохи. Художнику по гриму Ирине Николаевой надо было гармонично воплотить возрастные изменения героев сериала на протяжении 20 с лишним лет действия.

В течение месяца были построены блиндажи и окопы по всем правилам военного искусства, а также воссоздан знаменитый дот Поппиус, который и являлся ключевым в неприступной линии Маннергейма. Команда строителей и декораторов также воссоздала улицы и здания разрушенного Берлина, двор, где нашли сгоревшие останки Гебельса и его жены, и бункер фюрера. В сценах штурма Имперской канцелярии были задействованы реальные советские танки Т-34.

Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, он — почетный гражданин Владикавказа (Орджоникидзе в годы войны).