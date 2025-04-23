ВСК выяснил, чем россияне займутся на майских каникулах: Китай потеснил Турцию, а Беларусь — Таиланд и Эмираты

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На майские праздники россияне предпочитают Китай и Турцию, а Таиланд в этом году стал менее популярным, чем Беларусь — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится около 9% оформленных полисов, еще 13% — на поездки в ближайшее зарубежье.

На майские праздники в 2025 году самыми востребованными направлениями для путешествий стали:

  • Китай — 55% полисов страхования путешественников (для сравнения, 12% в прошлом году)
  • Турция — 12% (для сравнения, 1 место с 27% полисов в прошлом году)
  • Россия — 9% (для сравнения, 17% в прошлом году)
  • Египет — 6% (не вошел в топ-5 в прошлом году)
  • Беларусь — 6% (не входила в топ-5 в прошлом году)

Также примечательно, что в этом году россияне также не проявили интерес к традиционно популярным поездкам в ОАЭ (7% поездок на майские в прошлом году) и в Таиланд (19% полисов на майские праздники в прошлом году).

В 2025 году на майские праздники в путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин. При этом, все больше россиян предпочитают отдыхать по одиночке (51%, против 48% полисов в прошлом году) или парами (39%, против 37% в прошлом году). Реже отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 10%).

Активный отдых, включающий различные виды спорта предпочитают только 3% россиян. При этом, почти все из них — женщины.

Половина отдыхающих в майские праздники планируют мини-отпуск — до 1 недели. Почти треть собирается отдыхать 8-10 дней, и только 19% — от 11 дней и более.

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Назад. 23 апреля 2025
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