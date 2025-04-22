Экс-глава самарского Института регионального развития Михеева проиграла иск к работодателю

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.
С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности - участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.
Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Источники Волга Ньюс рассказали, что в деле Михеевой также фигурировал Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, Денис Гусев указан и на сайте АНО. Его должность - проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".
Согласно информации на сайте суда Ленинского района Самары по данным на 21 апреля, Ольга Михеева в этом месяце требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным". Адвокат Михеевой Ирина Рыжук отказалась комментировать для СМИ подробности иска. Но на сайте суда уже значится отметка, что в удовлетворении иска отказано.
Интересно, что новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решил закрыть НОЦ "Инженерия будущего". Он сам сообщил об этом в своем телеграм-канале.