Экс-глава самарского Института регионального развития Михеева проиграла иск к работодателю

22.04.2025 15:27 Читали 10

Суд Ленинского района Самары вынес решение по иску теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Претензии последней предъявлялись как раз институту регионального развития.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию) и выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

С 29 июля 2024 г. Михеева перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. является Екатерина Маркелова. АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности - участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.

Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Источники Волга Ньюс рассказали, что в деле Михеевой также фигурировал Денис Гусев. Его считают родственником Михеевой. Кроме того, Денис Гусев указан и на сайте АНО. Его должность - проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Согласно информации на сайте суда Ленинского района Самары по данным на 21 апреля, Ольга Михеева в этом месяце требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным". Адвокат Михеевой Ирина Рыжук отказалась комментировать для СМИ подробности иска. Но на сайте суда уже значится отметка, что в удовлетворении иска отказано.

Интересно, что новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решил закрыть НОЦ "Инженерия будущего". Он сам сообщил об этом в своем телеграм-канале.