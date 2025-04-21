13 проектов стали финалистами школьного акселератора "Стартап за партой" от РСХБ

21.04.2025 21:30 Читали 5

Завершился второй сезон акселератора "Стартап за партой", организованного Россельхозбанком. В число финалистов вышли 13 лучших команд, которые в рамках демо-дня продемонстрировали свои проекты представителям экспертного жюри и инвестиционного сообщества. Программа, предназначенная для талантливой молодежи в возрасте от 12 до 17 лет, была направлена на поддержку идей новых технологических решений в области агротеха, финтеха и геймификации.

Всего в акселерационную программу поступило 157 командных заявок от 662 юных инноваторов из 47 регионов России. По итогам отбора были названы лучшие юношеские проекты — в финальный этап прошли 34 участника в составе 13 команд, которые на протяжении месяца работали над своими технологическими решениями под руководством опытных менторов.

В число финалистов вошли такие проекты, как разработка нового сорта сои, информационно-образовательный квест по отрасли сельского хозяйства, система сортировки урожая с использованием искусственного интеллекта, система мониторинга микроклимата в свинарниках и другие инновационные решения. В рамках акселератора командам удалось сформировать стратегию дальнейшего развития проектов, провести ряд интервью с потенциальными заказчиками и протестировать гипотезы выхода на рынок.

Особое внимание было уделено образовательной программе и индивидуальной работе с менторами: юные инноваторы прослушали более 20 часов лекций от экспертов, а также получили свыше 60 часов консультаций. В роли наставников выступили эксперты рынка, руководители и специалисты профильных компаний — Round, "БиоЭра-Москва", "Альта-Планта", ЛИЦ "Агроплем", а также онлайн-школы "Местные корни". На итоговых питч-сессиях в формате демо-дня участники продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и способность решать актуальные задачи современного агропромышленного комплекса и смежных отраслей.

Завершающим аккордом программы стало определение лучших проектов. Победителями стали "АФИК-добавка" (агротех) и "АвтоКонтент" (финтех и геймдев) — оба стартапа продемонстрировали высокий потенциал и готовность к дальнейшему развитию.

"АФИК-добавка" — адаптогенная фитосинбиотическая инфузорийная кормовая добавка для крупного рогатого скота, направленная на улучшение пищеварения, иммунитета и продуктивности животных. Технология производства добавки включает культивирование полезных микроорганизмов, экстракцию растительных адаптогенов и формирование стабильного продукта. В рамках акселератора команда провела переговоры с потенциальными заказчиками — Национальным союзом производителей молока и Узловским молочным комбинатом.

"АвтоКонтент" — сервис для бизнеса, который помогает создавать креативный контент для социальных сетей. В том числе с его помощью можно создавать уникальные текстовые и визуальные материалы на тему сельского хозяйства, направленные на увеличение активности и лояльности клиентов. Команде также удалось достичь первичных договоренностей с Россельхозбанком о дальнейших шагах в рамках проработки потенциального пилота. Кроме того, участники провели встречи с представителями крупных диджитал-агентств WGG и TWIGA CG, а также с ФК ЦСКА.

"Развитие школьного предпринимательства — это инвестиция в будущее. Сегодня как никогда важно поддерживать молодых новаторов, которые могут предложить смелые решения для агропромышленного комплекса. В агросфере много возможностей для роста, и здорово, что ребята уже сейчас пробуют свои силы в этом направлении. Их свежий взгляд и интерес к технологиям могут принести реальную пользу сельскому хозяйству и финансовой отрасли. Уверена, что некоторые из проектов акселератора "Стартап за партой" со временем перерастут в серьезные и перспективные стартапы", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Финалисты второго сезона Школьного акселератора "Стартап за партой":

"АФИК-добавка" — адаптогенная фитосинбиотическая инфузорийная кормовая добавка для крупного рогатого скота; "АвтоКонтент" — сервис для бизнеса, который помогает создавать креативный контент для социальных сетей; Green Space — умная система ухода за растениями; Гидропонная система периодического затопления; "Агро-Логистик" — программное обеспечение для координации работы уборочной техники; Lumi Soy: Всходы будущего Приморья — новый сорт сои; Текстовый квест в области сельского хозяйства; HiveFlow — ИИ-алгоритм для роев управляемых коптеров, который превращает их в "умный рой"; ALGOBAIT — приложение для управления капиталом; "ОвощеЗорро" — система сортировки урожая с использованием нейронных сетей и машинного зрения; BirdSort — умная система с камерами и ИИ для распознавания характеристик и сортировки тушек кур; "Хрюхляндия" — система мониторинга микроклимата в свинарниках; "МОСТ в АПК" — экосистема, объединяющая ИИ, молодежь и экспертов для развития агробизнеса.

Подробнее с агротех-решениями акселератора можно ознакомиться на витрине стартапов Россельхозбанка.