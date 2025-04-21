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Поверните на ферму: "Своё За городом" и BelkaCar разработали совместные автомаршруты по сёлам

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Аналитики платформы "Своё За городом" от РСХБ отмечают рост интереса россиян к автомобильным путешествиям по сельским территориям. Согласно данным, около 30% пользователей сервиса планируют отправиться в агротуристические поездки на автомобиле этой весной. Для любителей сельского туризма "Своё За городом" и BelkaCar разработали специальные автомаршруты, охватывающие уютные деревни, фермерские хозяйства и природные красоты России.

Авторские маршруты разработаны для путешествий по Московской, Ленинградской, Калининградской, Краснодарской и Тульской областям. Каждый из них предлагает туристам возможность исследовать живописные уголки России, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения на автомобиле. При бронировании туров на "Своё За городом" пользователи могут получить до 1 200 бонусов в приложении BelkaCar.

Ваш маршрут на ферму построен

По данным аналитиков платформы "Своё За городом", в этом сезоне специальные автомаршруты по российским сёлам и фермерским хозяйствам  получили особую популярность. Этой весной лидером среди автотуристических направлений стал двухдневный маршрут по Краснодарскому краю протяжённостью 450 км. Путешественники планируют погрузиться в мир виноградарства, посетить знаковые исторические и культурные достопримечательности, а также заглянуть на фермерские хозяйства, чтобы попробовать и приобрести натуральные продукты от местных производителей.

Песчаные дюны Куршской косы и залежи балтийского янтаря также манят большое число туристов — трехдневный маршрут по Калининградской области стал вторым по популярности в рейтинге "Своё За городом". Путешественники пересекут всего 299 км, но посетят главные исторические достопримечательности, включая маяк и форты, передающие неповторимую морскую атмосферу, и познакомятся с обширным разнообразием флоры и фауны Балтики.

В топ-3 популярных автомаршрутов вошел и тур по Ленинградской области, обещающий полное погружение в эпоху древнерусских княжеств. Маршрут включает посещение Старой Ладоги, Великого Новгорода и других старинных городов, где сохранились традиции древнерусской деревни, которые оживают среди деревянных изб и старинных крепостей, погружая в атмосферу быта прошлых веков. Особый шарм туру придает посещение оленьей фермы, где туристов ждет знакомство с грациозными животными и фермерскими традициями, захватывающее сафари на мини-вездеходе по живописным полям и дегустация натуральных фермерских продуктов.

Сельский туризм — драйвер развития территорий

"В последние годы авто-туры по России становятся все более популярными, отдельное место занимают сельские маршруты. Тренд обусловлен несколькими факторами, включая растущий интерес к поездкам за город и фермерству, предпочтение путешествовать всей семьей на личном транспорте и располагать большей свободой передвижения и возможностью выбирать локации на любой вкус. Такие поездки еще более привлекательными делает и развитие инфраструктуры сельского туризма. Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые развивают это направление, помогая им диверсифицировать бизнес и привлекать гостей", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу "Своё За городом", цель которой — помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения — от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с фермерами, которые могут бесплатно размещать информацию о своих хозяйствах и туристических предложениях, а туристы — находить и планировать поездки по стране.

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