Мы ждем тебя, Боря: завершились съемки сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" для Wink.ru

Завершены съемки экшен-сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" (16+) о приключениях полицейского, который очень хотел уйти из жизни, но вернулся к зрителям. В продолжении комедийного проекта снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к ним в новом сезоне присоединился актер Александр Половцев. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Балет", "Челюскин.Первые", "ВИА "Васильки" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".
В начале второго сезона Борис (Владимир Яглыч) после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря снял погоны и работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?
В новом сезоне зрителей ждут захватывающие погони на автомобилях и яркие трюки на вертолетах — исполнитель главной роли Владимир Яглыч вновь сам выступил в роли каскадера. При этом одна из центральных тем второй части — отношения Бориса со своей дочкой Настей (Алиса Руденко). Девочка мечтает пойти по стопам отца и стать сотрудником полиции, но Борис всеми силами пытается отговорить ее.
Владимир Яглыч, исполнитель главное роли:
"С Борисом в этом сезоне происходит настоящая трансформация. Он меняет свое отношение к профессии и больше не стремится умереть на работе. Приоритетными для него становятся другие ценности — в первую очередь его теперь волнует семья и благополучие близких".
Катя Кабак, актриса:
"Я получила невероятное удовольствие от съемок, хотя в этом сезоне была одна смена, но мы все не забудем ее еще долго. Весь февраль стояла очень комфортная и теплая погода, но именно в тот день, когда нам предстояло снимать целую ночь на улице, лежать на полу и ползать, нагрянули двадцатиградусные морозы! А еще работал огромный ветродуй. После съемок у меня обветрились руки и лицо, зато мы сняли прекрасный эпизод".
Миша Поляков, режиссер:
"Второй сезон — это настоящий взрыв. Мы постарались, чтобы зрители получили еще больше эмоций: в два раза больше юмора, в два раза больше драмы, дружбы и любви. Мы прислушались к отзывам и сохранили всё, что полюбилось аудитории в первом сезоне, но добавили новые повороты, глубину и, конечно, крутые моменты, которые точно удивят зрителя".
О "Ухожу красиво. Сезон 2" (16+)
Производство: кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии"
Год производства: 2025
Жанр: трагикомедия
Количество серий: 10
Генеральный продюсер кинокомпании "Вселенная кино": Андрей Шишканов
Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Креативные продюсеры: Илья Власьевский, Денис Ворочай, Дмитрий Скачков, Владимир Воронов
Авторы сценария: Дмитрий Скачков, Егор Завьялов, Павел Воронин
Режиссер-постановщик: Миша Поляков
Оператор-постановщик: Андрей Соломонов
Художник-постановщик: Елизавета Москвина
Художник по костюмам: Анна Кашникова
Кастинг-директор: Елена Субботина
В ролях: Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Мария Ахметзянова, Алиса Руденко, Катя Кабак, Степан Абрамов, Алексей Бахметьев, Ростислав Лаврентьев, Алексей Макаров, Никита Дювбанов, Антонина Паперная, Борис Каморзин, Никита Бурячек.