До 21 000 бонусов: Минэкономразвития и Авито открывают новые возможности для бизнеса

18.04.2025 16:32 Читали 7

Министерство экономического развития России совместно с Авито продолжают поддержку малого и среднего предпринимательства: участники нового этапа партнерской программы смогут получить до 21 000 бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта от Авито для уверенного старта на платформе.

Эксклюзивная программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", оператором является Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности".

"Минэкономразвития России с 2022 года реализует комплексные партнерские программы для предпринимателей на базе центров "Мой бизнес". — поясняет заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Крупные организации предоставляют МСП и самозанятым дополнительные бонусы и специальные условия для развития их бизнеса, а также обучающие вебинары и мероприятия с участием специалистов сервисов — предприниматели получают информацию о новых возможностях из верифицированных источников".

По ее словам, такими программами за весь период уже воспользовались более 75 000 предпринимателей, общая сумма бонусной поддержки составила более 375 млн рублей.

"Авито для микро и малого бизнеса — хорошая площадка с низким порогом входа, которая в том числе подходит для быстрого тестирования гипотез. Согласно национальной цели, сектор МСП должен перейти в стадию качественного роста: рост дохода в расчете на 1 работника в 1,2 раза больше, чем рост ВВП. Донастройка инструментов поддержки, а также партнерские программы помогают поддержать рост и масштабирование бизнеса на всех этапах", — отметила замминистра.

С момента запуска партнерской программы Минэкономразвития и Авито в 2023 году ею уже воспользовались более 4 000 предпринимателей по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Благодаря бонусам на продвижение, предприниматели получили возможность увеличить охват аудитории, расширить клиентскую базу и заметно нарастить выручку. В этом году программа выходит на новый уровень — с еще большими возможностями для бизнеса.

"Авито как технологическая компания стремится создавать возможности для роста бизнеса. Увеличение бонусов и продление программы — наш вклад в развитие малого предпринимательства в России. Уже 4000 предпринимателей смогли масштабировать свой бизнес, благодаря бонусам на продвижение, которые мы начисляем по программе с Минэкономразвития России. Чаще других программой пользуются предприниматели, которые занимаются строительством, а также продают мебель, одежду и обувь. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также республика Татарстан. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития", — отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Теперь сразу после прохождения верификации новые пользователи Авито в категориях "Товары" и "Услуги" получат 1000 бонусов, которые можно потратить на продвижение на платформе. Дополнительно можно получить еще 10 000 бонусов за первые траты от 5 000 рублей на продвижение товаров и услуг в течение месяца. А также еще 10 000 бонусов при аналогичной активности во втором месяце.

В общей сложности участники нового этапа партнерской программы смогут получить до 21 000 бонусов. Все бонусные средства можно направить на продвижение объявлений, повышение видимости и привлечение новых клиентов.

Также каждый предприниматель получит подробную инструкцию по работе на Авито, разработанную совместно с экспертами платформы, и советы по эффективному запуску и развитию бизнеса при помощи инструментов Авито. Кроме того, прошедшие верификацию пользователи получают повышение доверия к аккаунту благодаря значку проверенного профиля — по данным Авито, его наличие увеличивает шанс на сделку более чем вдвое.

В рамках партнерской программы предприниматели, обратившиеся через региональные центры "Мой бизнес", получают помощь эксперта от Авито. Он поможет быстро освоиться на платформе, выстроить стратегию продвижения и будет сопровождать на всех этапах работы.

Программа Минэкономразвития России и Авито распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере товаров, а в сфере услуг и на тех, у кого есть значок "самозанятый". Программа действует для новых пользователей и на предпринимателей, которые ранее не использовали Авито активно: их расходы на продвижение за последние 6 месяцев не должны превышать 1 000 рублей в месяц.

Для участия и получения бонусов необходимо обратиться в региональные центры "Мой бизнес" — инфраструктуру, оказывающую поддержку по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" или подать заявку онлайн по ссылке.