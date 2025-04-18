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Стартовал прием заявок на научную премию Сбера

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Сбер объявил о старте заявок на научную премию. Она направлена на поддержку ученых, которые открывают новые перспективы развития науки и технологий в России. Призовой фонд — 76,5 млн рублей.

Сбер учредил научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в РФ. Ее лауреатами уже стали 12 ученых, которые получили 196,5 млн рублей призовых. Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Ученых приглашают побороться в трех основных номинациях:

  • "Физический мир" — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;
  • "Науки о жизни" — биология, медицина и сельскохозяйственные науки;
  • "Цифровая вселенная" — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект, AI, и машинное обучение).

Премия отмечает работающих в нашей стране исследователей за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений за последние 10 лет и созданный задел будущих открытий. Приз — персональный. Каждый победитель получит по 20 млн рублей.

Еще три номинации предусмотрены для молодых ученых: "AI в науке. Физический мир"; "AI в науке. Науки о жизни"; "AI в науке. Цифровая вселенная". На премию выдвигаются коллективы до трех исследователей не старше 35 лет, которые за последние 5 лет совершили яркое научное достижение, полученное с применением искусственного интеллекта. Каждая команда лауреатов получит 4,5 млн рублей и еще 1 млн на облачные вычисления.

"Научная премия Сбера — не просто финансовая поддержка, а инвестиции в будущее российской науки и развитие технологий, которые преобразуют целые отрасли. Мы создали ее, чтобы помогать ученым совершать открытия, меняющие не только нашу страну, но и весь мир. Несомненно, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект. Он будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов. В этом году уже четвертый сезон премии, и я убежден, что именно сейчас, в эпоху стремительных технологический изменений, российским исследователям как никогда нужны ресурсы и признание. Пусть в отечественной науке зажгутся новые имена, а мы их поддержим", — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Номинировать ученых могут официально приглашенные Сбером российские организации, которые ведут научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки будут оценивать участники академического сообщества.

Лауреатов определит комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят в конце 2025 года в Москве.

"Премия Сбера — глоток свежего воздуха, знак внимания ученым, который позволяет им мечтать о бо́льшем. Без амбиций и устремлений не сделать большую науку и прорывные технологии. Мы должны поддерживать учёных в их стремлении открывать этот мир и делать его лучше и безопаснее", — прокомментировал академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов.

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