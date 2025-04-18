Вклад в развитие ИИ: стартовал конкурс научных статей AI-исследователей

18.04.2025 16:00 Читали 17

Сбер совместно с Институтом системного программирования РАН объявляет о старте ежегодного отбора научных статей в журнал "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления" и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Специальный выпуск посвящен технологиям искусственного интеллекта и традиционно выходит в рамках конференции AI Journey, которая в этом году состоится в 10-й раз.

"Научные исследования — это фундамент для развития технологий, именно здесь рождаются гипотезы, которые впоследствии воплощаются в прикладные кейсы и приносят реальную пользу стране и каждому человеку. Сбер создал прекрасную возможность для ученых заявить о своей работе в одном из самых авторитетных печатных изданий и получить общее признание на сцене ключевой конференции по искусственному интеллекту — AI Journey. Мы гордимся, что с каждым годом отбор научных статей AIJ Science Journal получает всё больше и больше внимания профессионального сообщества со всего мира. Приглашаю исследователей использовать этот шанс и подать свои работы для отбора. Уверен, что этот сезон принесет много интересных работ по самым актуальным темам", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

AI-исследователи могут подать свои работы на конкурс до 20 августа включительно. Работы должны соответствовать тематике и содержать ранее неопубликованные научные материалы. Статьи, прошедшие предварительный отбор, будут рецензировать ведущие российские специалисты в сфере ИИ. Журнал будет опубликован на площадках мировых электронных библиотек. Он индексируется в крупнейших базах данных научного цитирования.

Денежный приз за лучшую статью — 1 млн рублей. Авторы ключевых работ также получат возможность представить свои исследования на площадке AI Journey-2025.

ВРУБ: Как отправить научную статью для участия в конкурсе, а также детальные правила отбора — на сайте AI Journey.

За два года проведения отбора поступило более 500 заявок от AI-исследователей со всего мира. 70 из них были опубликованы. Тематика статей охватила широкий спектр самых актуальных направлений в области искусственного интеллекта: мультимодальные и большие языковые модели, компьютерное зрение, графы, обучение с подкреплением, трансформеры, AI-агенты, а также возможности применения AI в медицине, промышленности, робототехнике, кибербезопасности и других отраслях.