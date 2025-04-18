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ВСК составил антирейтинг курортов на майские

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Египет — самая опасная страна для путешествий на майские праздники — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на эту страну приходится порядка 40% обращений по полисам страхования путешествующих в мае. Внутренний туризм, напротив, в числе самых безопасных среди популярных направлений для отдыха.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в антирейтинг стран-лидеров по числу обращений по туристическому страхованию в майские праздники входят: Египет (40%), Турция (23,2%), Таиланд (19,4%), ОАЭ (3,5%), Россия (3%) и Шри-Ланка (2%).

В число наиболее опасных зарубежных городов, в которых чаще всего происходят ЧП с российскими туристами, входят Хургада и Шарм-эш-Шейх (60% и 38% страховых случаев в Египте соответственно); Белек и Кемер (по 22% страховых случаев в Турции в каждом городе соответственно); Пхукет и Паттайя (58,4%  и 30,4% страховых случаев в Таиланде соответственно), Дубай и Рас-эль-Хайма (по 33% страховых случаев в ОАЭ в каждом эмирате соответственно), Унаватуна и Хиккадува (44,5% и 20% страховых случаев в Шри-Ланке соответственно).

Чаще всего во время майских праздников россияне сталкиваются с традиционными происшествиями — фарингитом (9%), вирусами и инфекциями (8,2%), отитом (6,7%) и различными лихорадками (2,5%).

На внутренний туризм приходится не более 3% обращений по туристическому страхованию в майские праздники. Лидером по количеству ЧП в этот период (как и в другие времена года) традиционно оказался Адлер — 42% страховых событий в России, 16% страховых событий было зафиксировано в Сочи, еще 15% в Санкт-Петербурге. Реже всего внутри страны туристы обращались к врачам на курортах Северного Кавказа — Архызе, Ессентуках, Эльбрусе, Кисловодске и Пятигорске (не более 1,5-2% происшествий пришлось на каждое из направлений).

Помимо стандартных проблем со здоровьем, одной из самых распространенных причин обращений к страховщикам во время путешествий по РФ является укус клеща — 6% случаев.

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