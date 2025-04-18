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Стало известно, когда возобновят суд о взятках на 25 млн экс-главе облМЧС Олегу Бойко

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Возобновить суд о взятках на 25 млн экс-главе облМЧС Олегу Бойко должны 22 апреля. Информация размещена на сайте суда Ленинского района Самары.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Тот незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву. В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина 2 апреля стали рассматривать в особом порядке - без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничает со следствием. Материалы были переданы судье Ивану Беднякову. Но 2 апреля Гущину только смогли продлить меру пресечения - он сам участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, поскольку находится в Москве. Суд продлил содержание под стражей для Гущина на три месяца, пока дело будут рассматривать служители Фемиды. Но вот само рассмотрение дела по существу назначили только сейчас, поскольку Гущина предполагается этапировать из Москвы в Самару.

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Назад. 18 апреля 2025
Стало известно, когда возобновят суд о взятках на 25 млн экс-главе облМЧС Олегу Бойко
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