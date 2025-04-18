В Самаре изменили маршруты трех автобусов

18.04.2025 11:36

С 18 апреля частично скорректированы трассы трех муниципальных автобусных маршрутов - №№ 17, 32 и 36. Как пояснили в мэрии Самары, это сделано для улучшения качества пассажирских перевозок.

В администрации уточнили, что маршруты изменятся лишь частично и будут касаться проезда по исторической части города.

Автобусы №17 в сторону площади Революции проследуют по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева; в сторону 113-го км - по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской, Водников и далее - по своему обычному маршруту.

Автобусы №32 поедут по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева - эти улицы выбраны для движения в обоих направлениях.

Автобусы №36 будут осуществлять перевозки по продленному маршруту, до площади Революции; в обе стороны автобусы проследуют по вышеуказанной трассе, аналогичной для маршрута №32.

Кроме того, маршруты №32 и №36 будут работать по новому графику. Изменится и расписание движения автобусов по маршрутам №78 и №79: количество автобусов, задействованных в рейсах, увеличится, поэтому они будут ходить чаще, при этом трассы следования и остановочные пункты сохранятся.

"Эти меры приняты с учетом обращений горожан, по предложению перевозчика, направленному в профильный городской департамент в установленном порядке и оформленному соответствующим постановлением городской администрации", - отмечается в сообщении.

Ознакомиться с новым расписанием можно в приложениях, размещенных на сайте городской администрации.