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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Смертельное ДТП с легковушкой и мотоциклом произошло в Самаре

В четверг, 17 апреля, в Самаре два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:55 26-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Авроры. Поворачивая на ул. Печерскую, он столкнулся со встречным мотоциклом под управлением 28-летнего мужчины.

В результате погибли мотоциклист и 23-летняя пассажирка легковушки.

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Новости

Назад. 18 апреля 2025
В Самаре изменили маршруты трех автобусов
Смертельное ДТП с легковушкой и мотоциклом произошло в Самаре

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