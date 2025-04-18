Смертельное ДТП с легковушкой и мотоциклом произошло в Самаре

В 13:55 26-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Авроры. Поворачивая на ул. Печерскую, он столкнулся со встречным мотоциклом под управлением 28-летнего мужчины.
В результате погибли мотоциклист и 23-летняя пассажирка легковушки.
В четверг, 17 апреля, в Самаре два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:55 26-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Авроры. Поворачивая на ул. Печерскую, он столкнулся со встречным мотоциклом под управлением 28-летнего мужчины.
В результате погибли мотоциклист и 23-летняя пассажирка легковушки.