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Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"

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В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть первую часть остросюжетного детектива-боевика "СМЕРШ 3" (18+) — пятисерийную новеллу "Объект 196". Продолжение сериала рассказывает о новых эпизодах смертельного противостояния секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. 23 апреля в Wink.ru станет доступна вторая часть сериала — четырехсерийная новелла "Секретный истребитель".

В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие. Режиссер проекта — Михаил Кабанов ("Живой", "Пять минут тишины. Море и горы", "Тверская", "Анна и тайна теней", "Зацепка", "Напарники").

Фото со съемок

Трейлер:

vkvideo.ru

YouTube

Первые части франшизы — сериалы "СМЕРШ" и "СМЕРШ. Продолжение" — вышли в 2019 и в 2022 годах. Все они доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

События "СМЕРШ 3" разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта.

Съемки остросюжетного детектива "СМЕРШ 3" прошли в Москве и Московской области, а также в Костроме и Ярославле.

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