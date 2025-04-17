16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИИ-решение ИТ-холдинга Т1 будет маршрутизировать доставку банковских продуктов ВТБ

Читали 11

ВТБ планирует внедрить единое ИИ-решение для маршрутизации сервиса доставки банковских продуктов. Разработка, созданная ключевым технологическим партнёром банка — ИТ-холдингом Т1, была представлена в формате пилотного проекта на конференции Data Fusion.

Единое решение "Оптимизатор. Маршруты" рассчитывает маршруты для выездных менеджеров банка, которые доставляют банковские продукты клиентам ВТБ. Новое решение Т1 позволит объединить разрозненные ИТ-системы российских и зарубежных разработчиков, которые банк использует сейчас, и оптимизировать логистические процессы. ВТБ рассчитывает внедрить решение до конца первого квартала 2026 года.

Встроенный ИИ-модуль позволяет решению гибко адаптироваться под актуальные цели банка. В зависимости от поставленных задач искусственный интеллект либо распределит все маршруты равномерно между всеми задействованными менеджерами в указанной локации, либо выстроит маршруты для минимально необходимого числа сотрудников, чтобы освободить оставшихся из них для выполнения других задач.

Модуль анализа данных также позволяет решению выстраивать маршруты с учетом не только времени и расстояния, но и учитывая компетенции сотрудников, их способ передвижения, а также наличие или отсутствие доступа к определенным типам банковских продуктов. Решение валидирует и корректирует геоданные, снижая зависимость от внешних поставщиков подобной информации.

"На рынке логистических сервисов существует дефицит комплексных российских решений. Нашей команде удалось создать систему на самом инновационном стеке и без применения иностранных компонентов. Код продукта разрабатывается полностью в России, при этом мы стремимся к минимизации использования библиотек с открытым исходным кодом, что свидетельствует как о максимальной степени локализации экспертизы, так и о возможностях поддержки и адаптации разрабатываемых решений под любые потребности заказчиков. Все это соответствует строгим требованиям безопасности в одном из крупнейших банков страны", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель, Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

"Внедрение единого решения с продвинутым уровнем аналитики и искусственного интеллекта позволит банку оптимизировать логистические ресурсы, что приведет к сокращению издержек при повышении качества сервиса", — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 17 апреля 2025
Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"
ИИ-решение ИТ-холдинга Т1 будет маршрутизировать доставку банковских продуктов ВТБ
Диетологи ВСК подготовили советы по правильному завершению поста и подготовке к Пасхе
Астрохимик Иван Антонов: "Наше открытие подтверждает версию, что мы не одни во Вселенной"

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

В четверг, 10 апреля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина - он признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца"

Певец, музыкант IVAN, победитель шоу "Аватар" и участник конкурса "Евровидение-2016", разместил на платформе Авито <a href="https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/poster_s_avtografom_k_novomu_treku_mariya_ot_ivan_7252021189" target="_blank">объявление о продаже эксклюзивного постера</a> с обложкой к новой песни "Мария". Все вырученные средства от продажи будут направлены в Фонд помощи детям и молодёжи "Обнажённые сердца".

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она