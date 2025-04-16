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Платформа "Сфера" запустила ИИ-ассистента для разработчиков

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Платформа "Сфера", разработка ИТ-холдинга Т1, представила ИИ-ассистента, встроенного в конвейер разработки. Решение ускоряет процесс создания программного обеспечения и сокращает временные затраты на анализ кода. Ассистент интегрирован в продукт для совместной работы команд Сфера.Код.
Разработка решения велась на основе моделей искусственного интеллекта с открытым кодом.

Инструмент помогает разработчикам проводить ревью запросов на слияние — комментирует каждое обращение и дает рекомендации по исправлению недочетов. Механизм позволяет команде просматривать, анализировать и обсуждать внесенные изменения до их интеграции в основную ветку проекта. Среди ключевых преимуществ — оптимизация логики процесса и повышение производительности сотрудников.

"Использование ИИ в процессе разработки уже перестало быть просто технологическим трендом — это реальный инструмент, который помогает бизнесу снизить расходы и повысить качество кода. В среднем разработчики, по нашим оценкам, тратят на ревью кода до 20% рабочего времени. ИИ-ассистент внутри Сфера.Код позволяет автоматизировать этот процесс, сокращая временные затраты вдвое", — отмечает Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Инструмент также решает проблему масштабируемости в крупных проектах, позволяя быстро обрабатывать большое количество запросов на слияние. Это делает его незаменимым для компаний, стремящихся к эффективной разработке ПО и снижению долгосрочных затрат. В будущем планируется расширение функционала ИИ-ассистента. В числе приоритетных направлений — автоматизация рефакторинга кода и написания unit-тестов, а также генерация документации. Улучшения позволят разработчикам сократить временные затраты и повысить качество программных продуктов.

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Новости

Назад. 16 апреля 2025
Платформа "Сфера" запустила ИИ-ассистента для разработчиков
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