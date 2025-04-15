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Сыщица на курорте: стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink.ru

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В Ставропольском крае начались съемки детского сериала "Любопытная Варвара. Второй сезон" (6+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал о юной сыщице и ее сопернице пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "‎Чистые"‎, "Балет", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "ВИА "Васильки" и другие).

Производством занимается кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии". Режиссером-постановщиком снова стал Юрий Коробейников, а шоураннером — Карен Оганесян. К своим ролям в сериале вернутся Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева и Виктор Бычков. Во втором сезоне также появятся Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщёва и Вера Островская.

Юная сыщица Варвара Смородина на весенние каникулы приезжает в Пятигорск, вместе с ней непосредственными участниками событий остаются напарник по расследованиям Вася, сестра и гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. В Кавминводах Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел. Зловещая "Собака Баскервилей" преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины "Герой нашего времени". И везде любопытная Варвара снова в деле. И не она одна: теперь у Варвары появилась конкурентка за победу в федеральном конкурсе "Юный сыщик" — не менее любопытная Ангелина Абрикосова.

Юрий Коробейников, режиссер:

"Разработку второго сезона мы начали еще на этапе работы над первым. Наши герои подросли, поэтому дела, которые они расследуют, стали сложнее и запутаннее. Мы постарались сохранить дух и стилистику первого сезона. Зрителей ждет масса ярких и захватывающих приключений. Надеюсь, сделаем еще один хит".

Съемки нового сезона "Любопытной Варвары" пройдут в нескольких локациях региона Кавказские Минеральные Воды: Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш. В кадре появятся Ессентукская грязелечебница, экопарк "Каньон", центральная библиотека Пятигорска, историческая типография, парк аттракционов и Лермонтовская галерея.

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:

"Я очень полюбила свою героиню Варвару и очень рада, что и зрители тоже. Когда я узнала, что будет второй сезон, я прыгала от счастья до потолка. В первом сезоне мы все очень сдружились и теперь очень вас удивим. Новый сезон будет смешным и наполненным приключениями. А у моей героини будут настоящие испытания нашей с Васей дружбы на прочность".

Первый сезон "Любопытной Варвары" стал большим хитом для детей и их родителей. Количество просмотров сериала в онлайн-кинотеатрах, по данным ИРИ, превысило 10 млн в первый месяц. Проект стал победителем фестиваля сериалов "Пилот".

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Новости

Назад. 15 апреля 2025
Сыщица на курорте: стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink.ru
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