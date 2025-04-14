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Задержанные ФСБ в Самарской области диверсанты были завербованы в Молдавии

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В Самарской области некоторое время назад сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов. Вскрылись новые подробности: Окрушко и Измайлова были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии.

По имеющимся данным, Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ (взрыв произошел не по таймеру, а сразу), а Измайлова причастна к подготовке диверсий с применением самодельных бомб на объектах оборонного комплекса. При этом Окрушко в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что "за такое" ему обещали 30 тысяч долларов. Теперь обоим подозреваемым грозят долгие сроки лишения свободы.

"Украинские спецслужбы вербуют и готовят в Молдавии агентуру для заброски в Россию, чтобы совершать теракты. По данным ФСБ, это происходит при попустительстве местных властей", - сообщает в связи с задержанием Окрушко и Измайловой "РТ на русском".

При этом, по данным канала, правительство Молдавии "не замечает", что ГУР Украины вербует молдавских граждан для диверсий в России.

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Назад. 14 апреля 2025
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