14.04.2025 10:52 Читали 13

В Самарской области некоторое время назад сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов. Вскрылись новые подробности: Окрушко и Измайлова были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии.

По имеющимся данным, Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ (взрыв произошел не по таймеру, а сразу), а Измайлова причастна к подготовке диверсий с применением самодельных бомб на объектах оборонного комплекса. При этом Окрушко в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что "за такое" ему обещали 30 тысяч долларов. Теперь обоим подозреваемым грозят долгие сроки лишения свободы.

"Украинские спецслужбы вербуют и готовят в Молдавии агентуру для заброски в Россию, чтобы совершать теракты. По данным ФСБ, это происходит при попустительстве местных властей", - сообщает в связи с задержанием Окрушко и Измайловой "РТ на русском".

При этом, по данным канала, правительство Молдавии "не замечает", что ГУР Украины вербует молдавских граждан для диверсий в России.