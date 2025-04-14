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В Самаре прошел фестиваль постной кухни

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13 апреля, в Вербное воскресенье, в Самаре состоялся ежегодный "Русский двор: фестиваль постной кухни". Мероприятие, организованное "Русской общиной", прошло на территории храма Сергия Радонежского.

Многочисленные гости разного возраста отведали блюда постной русской кухни: уху и фаршированную щуку, постные пироги и квашеную капусту, грибы и каши в различных кулинарных вариациях, тыквенный суп и многое другое.

События фестиваля были интересны взрослым и детям. Двухлетние мальчишки и девчонки первыми завладели тяжелыми мячами для игры в килу. Как только их внимание ослабло, мячи перехватили младшие школьники, с которыми атаман ватаги килы "Егорий Храбрый" Никита Некрасов вел игру, уже обозначая правила.

Традиционно на "Русском дворе" проводятся игры и для взрослых, но поскольку фестиваль проходил в пост, играть предлагалось только детям. В том числе ребята поиграли в подвижные русские народные игры, в которых обычно с удовольствием участвуют гости всех возрастов.

"Поговорили с Никитой о киле, я не знал этой игры. Правила вроде просты. Схожу к ним, посмотрю тренировку. Может, тоже начну играть. Никита говорит, что кила развивает силу и выносливость", - поясняет гость праздника, отец двух малышей Александр.

Веселиться в пост взрослым нельзя, а вот тренироваться в ратном деле православным разрешено в любое время. Мастер-классы по рубке и фланкировке шашкой, а также по метанию гири работали на протяжении всего фестиваля и привлекли большое количество желающих.

"Русская община" на постоянной основе помогает бойцам СВО плетением сетей, гуманитарной помощью, встречей и доставкой до места назначения бойцов, проезжающих через Самарскую область. Поэтому на мероприятии работала интерактивная выставка, созданная на базе музея СВО общины. Гости посмотрели уникальные экспонаты вооружений разных стран, попробовали собрать и разобрать автомат, примерили на себя защитное снаряжение.  

В завершение мероприятия прозвучали духовные стихи и песнопения под колесную лиру в исполнении актрисы и певицы Надежды Малывановой, а также духовные стихи и традиционные русские протяжные песни фольклорного ансамбля "Традиция".  

"Русская община и этот фестиваль - это про объединение людей. Мы собрались для того, чтобы жила русская культура и православная вера. Чтобы мы были друг у друга. Благодаря таким фестивалям мы открываем для себя глубину и красоту русской культуры, внутренне меняемся, становимся больше русскими и несем настрой русского мира в свою повседневную жизнь", - считает региональный координатор патриотического сообщества "Русская община" по Самарской области Андрей Долгов.

Он подчеркнул, что русские были православными не только в храме, но и в быту, в песне, в пляске, в игре и даже в бою. В связи с этим для патриотического сообщества важно привлечь внимание самарцев к традиции поста и напомнить о приближении Пасхи.

"Русским людям нужно объединяться. Если вспомнить историю - преподобный Сергий был собирателем земель русских. Он уговаривает князей не проливать кровь, помириться, находит нужные слова и объединяет русскую землю. С этого его подвига начинается наша современная большая страна. И сегодня фестиваль постной кухни символически проходит на нашей территории под покровительством преподобного Сергия Радонежского", - рассказал отец Михаил.

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Назад. 14 апреля 2025
В Самаре прошел фестиваль постной кухни
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