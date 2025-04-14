Покупку автомобиля с пробегом планирует каждый третий житель ПФО

14.04.2025 17:43 Читали 16

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать их планы по приобретению автомобилей с пробегом. Результаты показали, что в ближайшее время собираются совершить такую покупку 33% опрошенных в ПФО. 78% из тех, кто рассматривает приобретение авто с пробегом сейчас, ранее уже владели машиной с историей.

Большинство покупателей (63%) начинают поиск автомобиля на сайтах с объявлениями. Число таких респондентов в несколько раз больше, чем тех, кто не против купить машину у знакомых, родственников и друзей (14%) или же в дилерских центрах (12%).

Уровень доверия к сайтам с объявлениями также высок: 71% респондентов считают их надежной площадкой для поиска автомобиля с целью дальнейшей покупки. Дилерские центры и сайты автодилеров также пользуются доверием — их выбрали 34% и 21% соответственно.

Каким площадкам вы доверяете при покупке автомобиля с пробегом?

Приоритетное внимание покупатели уделяют состоянию машины. Этот критерий, включающий в себя информацию о пробеге, количестве владельцев и сведения о ДТП, назвали важным 66% опрошенных. На втором месте — цена (64%), далее — надежность конкретной марки и модели (50%), следом идут доступность запчастей и стоимость обслуживания (49%). Практичность и комфорт автомобиля (просторный салон, удобный багажник) важны для 40% респондентов.

Возможность заключить сделку напрямую с собственником, а не через посредников назвал важным фактором почти каждый третий участник опроса в ПФО (31%). Для 20% респондентов имеет значение репутация продавца.

Какие факторы для вас наиболее важны при выборе автомобиля с пробегом?

Более половины респондентов (65%) хотят заранее узнать полную историю автомобиля: данные о ДТП, штрафах, пробеге, количестве владельцев и сервисном обслуживании. Для 43% опрошенных значима возможность независимой экспертизы, а 39% ценят наличие гарантии на техническое состояние автомобиля. 34% покупателей важно сравнить несколько машин по цене и состоянию, а также возможность пройти тест-драйв перед покупкой (31%).

"Раньше для того, чтобы узнать все про состояние авто и оценить его реальную стоимость, требовалось много времени и опыт. Сейчас решить задачу помогают различные цифровые сервисы, в том числе, дополненные технологиями искусственного интеллекта. Например, Автотека помогает проверить историю автомобиля, а алгоритмы ИИ в отчетах анализируют данные и формируют понятные рекомендации, которые подсказывают, стоит ли рассматривать выбранную машину или же поискать другой вариант. Помогает ИИ и в определении рыночной стоимости: алгоритмы сервиса Авито Оценка учитывают данные из истории автомобиля и текущую ситуацию на рынке, чтобы установить справедливую цену и позволить покупателю избежать переплат", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Авто.

Какие дополнительные услуги при покупке автомобиля с пробегом для вас наиболее важны?

Наиболее распространенным источником информации об автомобилях с пробегом стала реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах — это отметили 64% респондентов. Второй по значимости источник — рекомендации от друзей, коллег и родственников (42%). Далее идет реклама в поисковых системах (27%), в соцсетях (22%) и на ТВ (16%).

"Приобретение автомобиля с пробегом нельзя отнести к импульсивной покупке. Потенциальные покупатели могут долго анализировать предложения на рынке: изучать характеристики транспортного средства, сравнивать цены и читать отзывы. Более того, потребности клиентов могут отличаться от региона к региону, и брендам важно учитывать это при разработке маркетинговых стратегий. В имиджевой рекламе на площадках электронной коммерции продавцы наглядно показывают преимущества своего предложения аудитории, которая находится максимально близко к покупке. И это одна из причин, почему все больше крупных селлеров и брендов инвестируют в этот рекламный формат", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Откуда вы узнаете о новых предложениях по покупке автомобилей с пробегом?