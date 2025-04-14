Страховой Дом ВСК подвел итоги работы агентского канала за 2024 год

14.04.2025 12:26 Читали 11

По итогам 2024 года агентский канал ВСК собрал 21,4 млрд страховой премии.

Стратегия ВСК на ближайшие три года направлена на развитие агентского канала. В прошлом году агентская сеть значительно выросла, количество агентов в компании перевалило за 20 тысяч. Темп роста сборов агентского канала в добровольных видах страхования составил 120%, количество активных агентов выросло на 24%, а уровень вовлеченности в продажи вырос на 5% пунктов.

Больше всего агентами "приросли" Татарстан, Магаданская область, Марий Эл, Бурятия, Дальний Восток, Москва и Московская область. Это произошло во многом благодаря поддержке канала и упрощению входа в профессию: онлайн, по классическому сценарию, франшизе и через партнеров.

Так, стать страховым агентом ВСК можно онлайн, зарегистрировавшись через уникальный на страховом рынке сервис— Кабинет потенциального агента. Для этого потенциальному агенту просто требуется заполнить специальную форму, далее пройти общие проверки по кадровым процессам и акцепт. В среднем этот процесс занимает один-два дня, рекорд прошлого года — 3 часа 18 минут.

Также в 2024 году компания открыла более 80 новых штатных агентств и подразделений по стране и 160 франшизных офисов.

Другим важным инструментом для стимулирования страховых агентов является мотивация. Например, ВСК в 2023 году внедрила статусную модель агентов, согласно которой агенты получают расширенный социальный пакет согласно статусной ступени. "Статусных" ступеней всего пять, высшая — "Агент-Эксперт". Статус присваивается на основании сборов, маржи и стажа работы агентом в ВСК. В прошлом году "Статусная модель агента" признана лучшим внутрикорпоративным проектом по версии премии "Лучшее для России. Развитие регионов". В 2024 году в рамках статусной модели более 4 тысяч агентов были прикреплены к программе ДМС, еще 400 получили страховую защиту в рамках коллективного страхования от несчастных случаев. Также в собственном туристическом центре ВСК "Переделки" летом отдохнули более 50 агентов.

Другим важным мотивационным инструментом являются конкурсы. Компания в 2024 году провела 172 локальных конкурса и один федерального масштаба "Звезда удачи". В рамках конкурса "Звезда удачи" ВСК вручил 7 автомобилей страховым агентам. Победители уже разъезжают на новых авто по Москве, Санкт-Петербургу, Ярославлю, Тюмени, Волгограду, Ростову-на-Дону. За время проведения конкурса сборы агентов по конкурсным видам страхования составили 7 млрд рублей.

Кроме того, ВСК — одна из немногих страховых компаний, которая делится прибылью с агентами. В августе 2023 г. ВСК запустил программу "Бонус за финансовый результат". И если в прошлом году средняя выплата по бонусу за финрез составила 60 тыс. рублей, то ожидаемая средняя выплата по итогам 2024 года составит по прогнозам более 100 тыс. рублей. Максимальная выплата, как ожидается, составит полтора миллиона рублей, в прошлом году сумма самого высокого бонуса была около полумиллиона рублей. Ожидается, что на бонус за финансовый результат выйдут более 500 агентов. В Личном кабинете продавца агенты уже сейчас могут свои промежуточные результаты по программе, улучшить показатели и увеличить свой доход.

"Система вознаграждения агентов компании ВСК предусматривает не только выплату агентского и дополнительных видов вознаграждения, но и социальные меры и сервисные опции. Благодаря предпринятым мерам более половины агентов-новичков остаются в компании", — отметил руководитель центра агентских и офисных продаж Анатолий Краснов.

Также в прошлом году ВСК запустил для страховых агентов стратегическую инициативу "Агент как блогер". В рамках инициативы был запущен телеграм-канал для агентов с маркетинговыми материалами и обучающий курс "Агент как блогер", предполагающий обучение продвижению и развитию своего бренда через социальные сети и мессенджеры. Уже в 2024 году обучение на базе Университета ВСК успешно завершили более 100 агентов, все они получили сертификаты об окончании курса. На сегодняшний день программа обучения расширилась, появились новые модули.

"Все больше клиентов рассчитывают на индивидуальный подход и ожидают высокий сервис в страховании — это может обеспечить страховой агент. Мы ставим перед собой амбициозную задачу по расширению агентской сети. Эту стратегию мы приняли в 2024 году на ближайшие три года. За это время планируем достичь численности агентского корпуса до 30-35 тысяч продающих агентов. Цели на 2025 год — развитие продаж продуктов для корпоративных клиентов в агентском канале, запуск новых продуктов по ИФЛ, еще более эффективная работа агентского канала по ипотечному страхованию с коммерческими банками, улучшение продуктового предложения по ДМС и, конечно, расширение охвата клиентов в сфере малого и среднего бизнеса", — резюмирует Анатолий Краснов.