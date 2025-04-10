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Как звучит эпоха: "Ростелеком" представил самарцам новый музыкальный сериал

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Самара стала первым городом страны, где "Ростелеком" провел предпоказ начальных эпизодов музыкальной романтической истории "ВИА "Васильки" (16+).

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Основу линейки Wink Originals составляет контент, который собирает у экранов всю семью. Новый сериал — не только путешествие в прошлое, но и возможность рассказать молодежи о музыке, которая вдохновляла их родителей, бабушек и дедушек. Мы уверены, что кинолента станет поводом для теплых семейных вечеров и искренних разговоров".

В основе сюжета — история вокально-инструментального ансамбля "Васильки", стремительно ставшего популярным в семидесятые годы. На пике славы музыканты исчезли, и об их дальнейшей судьбе было ничего не известно. Но уже в наши дни семья давней поклонницы группы Елены отправляется на поиски, чтобы вновь собрать участников коллектива для телевизионного концерта. Это основное условие завещания, по которому дочери и внук бизнес-леди смогут получить огромное наследство.

Сергей Жуков, генеральный продюсер сериала "ВИА "Васильки":

"Наш сериал о времени, когда каждая композиция становилась шлягером на десятилетия, проникала в души, сердца, меняла людей. Он про любовь, про семью, про музыку, под которую люди встречались, влюблялись и строили свою жизнь. В ленту вошли песни, которых никогда не было, но я мечтаю, чтобы у зрителей и слушателей появилось ощущение, что они были всегда".

Вадим Бакунев, креативный продюсер "Руки вверх! Продакшн":

"Живая реакция — это всегда трепетно и волнительно. Когда сериал выйдет на Wink, мы не увидим эмоции людей и не поймем, какие чувства они переживают у экранов. Сегодня для меня была идеальная форма общения со зрителем. Я услышал то, что вдохновило и порадовало: наша идея пожить эпохой семидесятых захватила все поколения".

Ксения Богдан, студентка факультета журналистики Самарского государственного университета:

"Огромная благодарность за мурашки во время просмотра. С детства слышала от родителей истории о той эпохе, и вот теперь увидела ее на экране. Всё так узнаваемо: и музыка, и дискотеки, на которых они знакомились, — словно ожившие воспоминания. Спасибо, что дали почувствовать дух семидесятых, который до сих пор согревает сердца".

Производством сериала "ВИА "Васильки" занималась "Руки вверх! Продакшн" при поддержке "НМГ Студия". Роли в сериале исполнил: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Игорь и Григорий Верники. Режиссер проекта — Юрий Шаров, композитор и продюсер — Сергей Жуков.

Цифровая премьера фильма состоится сегодня в онлайн-кинотеатре Wink. Зрители увидят первые два эпизода музыкальной драмы. Затем с интервалом в неделю на видеосервисе появятся остальные шесть серий.

Смотреть фильмы, слушать музыку и читать электронные книги в онлайн-кинотеатре Wink клиенты компании могут в течение 30 дней бесплатного тестового периода с подпиской "Всё в одном".

Получить подробную информацию можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.

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Назад. 10 апреля 2025
Как звучит эпоха: "Ростелеком" представил самарцам новый музыкальный сериал
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