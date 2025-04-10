Не нервируйте себя и клеща: врач ВСК составила инструкцию на случай укуса насекомого

10.04.2025 14:15 Читали 16

Весна считается сезоном начала активности клещей. Как быть, если вы обнаружили насекомое на себе? Главное — не паниковать. Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, разобрала тактику действий — что делать при укусе и когда стоит начать волноваться.

Шаг 1: спокойствие, только спокойствие

Прежде всего, не стоит паниковать. Большинство клещей не инфицированы, и даже если вас укусил носитель, это не гарантирует заражение. Но его риск повышается в зависимости от 2 основных факторов:

Эндемичность района (если в вашем городе часто фиксируются случаи клещевого энцефалита, Лайм боррелиоза)

Время присасывания клеща (если оно больше 36 часов — это повышает вероятность заражения).

Шаг 2: избавляемся от клеща

При укусе оптимальнее всего обратиться в травмпункт. Врач сможет правильно удалить клеща без риска для здоровья. Если такой вариант невозможен — можно оказать себе помощь самостоятельно, вот несколько рекомендаций:

Не пытайтесь капать на клеща масло, спирт, лак для ногтей и использовать прочие "народные" методы. Клещ начнёт задыхаться и выделять в кровь ещё больше потенциально заражённой слюны.

Не выдёргивайте насекомое резкими движениями. Если его хоботок останется под кожей, это может спровоцировать воспаление.

Для правильного удаления клеща используется пинцет, нить или специальный инструмент — клещевой экстрактор. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и вытягивать медленно вверх, вращая против часовой стрелки. После необходимо обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, спирт, перекись водорода). А самого клеща залить кипятком или сжечь.

Интересный факт: клещи — самые настоящие долгожители. Без еды они могут прожить до 2 лет, затаившись в одежде или дома. Поэтому выкидывать насекомое в мусор — не лучшая идея.

Шаг 3: идти ли к врачу?

Обязательно обратиться за медицинской помощью стоит если:

Вы находитесь в эндемичном районе (Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия и др.).

Спустя 2-30 дней появились симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.

Шаг 4: экстренная и плановая профилактика?

Эффективность экстренного лечения специфическим иммуноглобулином или индуктором интерферона (йодантипирин и др.) не имеет доказательно базы. Поэтому плановая вакцинация от клещевого энцефалита — это единственная доказанная защита. Но важно помнить, что необходимый уровень антител появляется только через 2 недели после второй прививки. А значит, посещение эндемичных зон в сезон безопасно не раньше, чем через 2 недели после второй дозы вакцины.

В отличие от энцефалита, у болезни Лайма есть эффективная экстренная профилактика — приём антибактериальной терапии. Она назначается только в эндемичных регионах и если время присасывания клеща составило более 12 часов. Чем раньше начать принимать антибиотики, тем выше шанс предотвратить болезнь. Оптимально — не позднее 72 часов после укуса. Независимо от приёма лекарств важно наблюдать за симптомами, такими как появление мигрирующей кольцевидной эритемы (специфического красного кольца на теле), лихорадка, мышечные боли, головная боль.

Шаг 5: лучшая защита — это…?

Клещ хорошо обезболивает место присасывания, поэтому почувствовать момент укуса практически невозможно. Прежде всего, по возвращении с прогулок на природе рекомендуется проводить самоосмотры, особенно волосистой части головы, кожных складок, ушных раковин, области подмышек и паха. В поисках места для присасывания клещ ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты верхней одежды должны плотно облегать запястья. Дополнительно всю одежду стоит обработать репеллентами, на упаковке которых есть маркировка, подтверждающая эффективность против клещей (содержание ДЭТА или перметрина).

"Укус клеща — неприятная, но не критичная ситуация, если действовать правильно. Главное — быстро убрать насекомое, обработать рану и при необходимости обратиться к врачу. А ещё лучше вакцинироваться от клещевого энцефалита — тогда можно гулять на природе без страха. Следует помнить, что клещей можно встретить не только в лесу или парке, но и на садовых участках, в городских газонах, в траве вдоль обочин дорог. Даже домашние животные могут на своей шерсти принести клеща домой. Поэтому особенно важно соблюдать перечисленные меры предосторожности", — отметила Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.