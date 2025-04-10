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Не нервируйте себя и клеща: врач ВСК составила инструкцию на случай укуса насекомого

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Весна считается сезоном начала активности клещей. Как быть, если вы обнаружили насекомое на себе? Главное — не паниковать. Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, разобрала тактику действий — что делать при укусе и когда стоит начать волноваться.

Шаг 1: спокойствие, только спокойствие

Прежде всего, не стоит паниковать. Большинство клещей не инфицированы, и даже если вас укусил носитель, это не гарантирует заражение. Но его риск повышается в зависимости от 2 основных факторов:

  • Эндемичность района (если в вашем городе часто фиксируются случаи клещевого энцефалита, Лайм боррелиоза)
  • Время присасывания клеща (если оно больше 36 часов — это повышает вероятность заражения).

Шаг 2: избавляемся от клеща

При укусе оптимальнее всего обратиться в травмпункт. Врач сможет правильно удалить клеща без риска для здоровья. Если такой вариант невозможен — можно оказать себе помощь самостоятельно, вот несколько рекомендаций:

  • Не пытайтесь капать на клеща масло, спирт, лак для ногтей и использовать прочие "народные" методы. Клещ начнёт задыхаться и выделять в кровь ещё больше потенциально заражённой слюны.
  • Не выдёргивайте насекомое резкими движениями. Если его хоботок останется под кожей, это может спровоцировать воспаление.
  • Для правильного удаления клеща используется пинцет, нить или специальный инструмент — клещевой экстрактор. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и вытягивать медленно вверх, вращая против часовой стрелки. После необходимо обработать место укуса антисептиком (хлоргексидин, спирт, перекись водорода). А самого клеща залить кипятком или сжечь.

Интересный факт: клещи — самые настоящие долгожители. Без еды они могут прожить до 2 лет, затаившись в одежде или дома. Поэтому выкидывать насекомое в мусор — не лучшая идея.

Шаг 3: идти ли к врачу?

Обязательно обратиться за медицинской помощью стоит если:

  • Вы находитесь в эндемичном районе (Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия и др.).
  • Спустя 2-30 дней появились симптомы: температура, слабость, головная боль, ломота в мышцах.

Шаг 4: экстренная и плановая профилактика?

Эффективность экстренного лечения специфическим иммуноглобулином или индуктором интерферона (йодантипирин и др.) не имеет доказательно базы. Поэтому плановая вакцинация от клещевого энцефалита — это единственная доказанная защита. Но важно помнить, что необходимый уровень антител появляется только через 2 недели после второй прививки. А значит, посещение эндемичных зон в сезон безопасно не раньше, чем через 2 недели после второй дозы вакцины.

В отличие от энцефалита, у болезни Лайма есть эффективная экстренная профилактика — приём антибактериальной терапии. Она назначается только в эндемичных регионах и если время присасывания клеща составило более 12 часов. Чем раньше начать принимать антибиотики, тем выше шанс предотвратить болезнь. Оптимально — не позднее 72 часов после укуса. Независимо от приёма лекарств важно наблюдать за симптомами, такими как появление мигрирующей кольцевидной эритемы (специфического красного кольца на теле), лихорадка, мышечные боли, головная боль.

Шаг 5: лучшая защита — это…?

Клещ хорошо обезболивает место присасывания, поэтому почувствовать момент укуса практически невозможно. Прежде всего, по возвращении с прогулок на природе рекомендуется проводить самоосмотры, особенно волосистой части головы, кожных складок, ушных раковин, области подмышек и паха. В поисках места для присасывания клещ ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки лучше заправлять в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты верхней одежды должны плотно облегать запястья. Дополнительно всю одежду стоит обработать репеллентами, на упаковке которых есть маркировка, подтверждающая эффективность против клещей (содержание ДЭТА или перметрина).

"Укус клеща — неприятная, но не критичная ситуация, если действовать правильно. Главное — быстро убрать насекомое, обработать рану и при необходимости обратиться к врачу. А ещё лучше вакцинироваться от клещевого энцефалита — тогда можно гулять на природе без страха. Следует помнить, что клещей можно встретить не только в лесу или парке, но и на садовых участках, в городских газонах, в траве вдоль обочин дорог. Даже домашние животные могут на своей шерсти принести клеща домой. Поэтому особенно важно соблюдать перечисленные меры предосторожности", — отметила Ксения Картаус, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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Назад. 10 апреля 2025
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