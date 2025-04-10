БК "Самара" уступил "Енисею" на выезде — 68:100

10.04.2025 09:29 Читали 12

Баскетбольная "Самара" в предпоследнем матче сезона Единой Лиги ВТБ со счетом 68:100 проиграла "Енисею".

Начали подопечные Йовица Арсича с рывка 4:0, но потом игра напоминала качели, а за 1:54 самарцы и вовсе вышли вперёд в матче — 13:15, но это продлилось не долго, хозяева забросили штрафные, а под сирену трешку без сопративления попал Сергей Долинин — 22:17.

После двухминутного перерыва гости включились в игру, важные очки начал набирать Михаил Кулагин — 24:22. Но гости не сбавляли обороты, Владислав Перевалов дважды попал с трехочковый линии, и в принципе у баскетболистов "Енисея" залетали многое, как итог — 48:36 в пользу хозяев.

В третьей четверти преимущество красноярцев только увеличивалось, в моменте отрыв составлял + 26. У самарцев игру брали на себя Андрей Сопин и Михаил Кулагин, но из-за частых промахов у команды, гости уступили со счётом — 77:54.

В заключительной десятиминутке подопечные Владислава Коновалова сделали рывок — 5:0, после которого хозяева взяли тайм-аут. "Енисей" продолжал набирать очки и даже дошел до сотни, в последней атаке под овации болельщиков Егор Скуратов забросил со средней — 100:68.

Самыми результативными у самарцев стали Михаил Кулагин (24 очка), Андрей Сопин (13 очков) и Илья Платонов (10 очков). У хозяев эффективными были Владислав Перевалов, Тимофей Герасимов (по 17 очков) и Дмитрий Сонько с Сергеем Долининым (по 14 очков).

Заключительный матч БК "Самара" проведет 13 апреля в Саратове. Соперником станет "Автодор".