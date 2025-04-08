"Москва слезам не верит. Всё только начинается" — завершены съемки нового сериала от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова

08.04.2025 14:12 Читали 13

В центре сюжета восьмисерийного мюзикла по мотивам легендарного советского фильма "Москва слезам не верит" (18+) история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Сериал "Москва слезам не верит. Всё только начинается" (16+) выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), затем телепремьера состоится на канале СТС.

Над новым проектом работают создатели и актеры блокбастера "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Режиссеры сериала-мюзикла — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператор — Юрий Коробейников. В ролях Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев. Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "‎Балет"‎, "Фишер", "Челюскин. Первые" и другие). Производством занимаются кинокомпании "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Фото со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Начало нулевых. Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Ольга Долматовская, режиссер:

"Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой мы познакомились при поступлении в институт, и больше с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: "В 40 лет жизнь только начинается". Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла себе сказать — всё только начинается".

Сериал создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+), мировая премьера которой состоялось 45 лет назад — 11 февраля 1980 года. Фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а в 1981 году он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Конечно, создатели сериала привнесли в историю черты нового времени.

Одну из главных ролей в "Москва слезам не верит. Всё только начинается" сыграла Тина Стойилкович. Обстоятельства, с которыми в сериале сталкивается ее героиня, актрисе не пришлось воображать: она родилась в Сербии, а в Москву приехала в 2017 году поступать в театральный вуз.

Тина Стойилкович, актриса:

"Этот личный опыт мне, безусловно, помог. Тогда у меня не было здесь никаких знакомых, я не знала языка, это был очень непростой период. И я, и моя героиня не раз падали, но мы сохранили веру в себя и до конца следовали своей мечте. Москва — действительно невероятный город, он дарит надежду на лучшую жизнь. Солнце взойдет, и твое счастье обязательно придет к тебе, нужно только идти дальше и не сдаваться".

Актер Андрей Максимов, знакомый зрителю по образам злодеев в проектах "‎Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Фишер" (18+), выступает в новом амплуа — в сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается" он играет положительного героя. И впервые в своей карьере поет в кадре.

Андрей Максимов, актер:

"Мне очень интересно, как зритель воспримет меня мало того, что в положительном качестве, так еще и в поющем. Играть положительного персонажа так же интересно, как и отрицательного. Честно говоря, я вообще не разделяю героев на положительных и отрицательных, я их разделяю на однозначных и неоднозначных. На мой взгляд, у нас получилось создать все-таки неоднозначный образ".

Большая часть съемок велась в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр "Останкино". Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Музыкальные номера сериала снимали в кинопарке "Москино" на двух тематических натурных площадках. "Ковбойский городок" — реалистичный город времен Дикого Запада площадью более 6 тыс. квадратных метров. Он включает несколько улиц с банком, салуном, офисом шерифа и отелем. Новая локация "Провинциальные города Европы" площадью 11 тыс. квадратных метров была специально построена для съемок семейного фильма "Буратино". В ней располагаются театр, школа, костел, дом папы Карло, а также жилые дома с крышами из настоящей черепицы и фресками на стенах, вымощенная камнем площадь с фонтаном, торговые лавки.

Для создания образов героев и атмосферы нулевых, художники по костюмам изучали популярные в то время модные журналы. Они сшили более 250 нарядов и еще около тысячи костюмов нашли в салонах проката одежды.