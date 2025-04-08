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Угонщики перешли на грузовики, число угонов в 2025 году выросло на 70%, лидер антирейтинга - Shacman, аналитика ВСК

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В первом квартале 2025 года в России число угонов выросло на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Изменилась и география преступлений — если в прошлом году основная доля угонов фиксировалась в столице и на Северном Кавказе, в 2025 году лидером антирейтинга стал Дальний Восток. А наиболее угоняемым типом транспорта стали грузовые авто — 54% страховых случаев.

По итогам первого квартала 2025 года регионом-лидером по числу угонов, потеснив в антирейтинге Дагестан и Москву, стала Амурская область. Так, в регионе произошло 89% происшествий, еще около 3% — в Ярославской, Ульяновской области и Санкт-Петербурге (в каждом из регионов).

Самыми угоняемыми авто в третьем квартале стали грузовики Shacman (46%) и российские внедорожники UAZ (8%). Также в перечне востребованных у преступников авто — китайские Chery, Haval и LADA, а также грузовики КамАЗ и МАЗ (по 4%). В целом, в 2025 году в 54% случаев преступники угоняли грузовой транспорт.

Чаще всего традиционно жертвами преступников становятся юридические лица (парки такси и каршеринга) — 93% происшествий. Для сравнения, по итогам 2024 года данный показатель составлял 77%.

Самая высокая доля угонов в первом квартале 2025 года была зафиксирована в феврале (79%).

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Новости

Назад. 08 апреля 2025
Угонщики перешли на грузовики, число угонов в 2025 году выросло на 70%, лидер антирейтинга - Shacman, аналитика ВСК

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