Угонщики перешли на грузовики, число угонов в 2025 году выросло на 70%, лидер антирейтинга - Shacman, аналитика ВСК

По итогам первого квартала 2025 года регионом-лидером по числу угонов, потеснив в антирейтинге Дагестан и Москву, стала Амурская область. Так, в регионе произошло 89% происшествий, еще около 3% — в Ярославской, Ульяновской области и Санкт-Петербурге (в каждом из регионов).
Самыми угоняемыми авто в третьем квартале стали грузовики Shacman (46%) и российские внедорожники UAZ (8%). Также в перечне востребованных у преступников авто — китайские Chery, Haval и LADA, а также грузовики КамАЗ и МАЗ (по 4%). В целом, в 2025 году в 54% случаев преступники угоняли грузовой транспорт.
Чаще всего традиционно жертвами преступников становятся юридические лица (парки такси и каршеринга) — 93% происшествий. Для сравнения, по итогам 2024 года данный показатель составлял 77%.
Самая высокая доля угонов в первом квартале 2025 года была зафиксирована в феврале (79%).