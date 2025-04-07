Самарские следователи возбудили уголовное дело из-за драки с перестрелкой

07.04.2025 14:55 Читали 9

По факту драки в Ленинском районе Самары, произошедшей накануне, 6 апреля, рядом с одним из баров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В ходе мониторинга СМИ следователи нашли публикации, в которых сообщалось, что в Самаре рядом с одним из баров, произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие. Происходящее зафиксировано на видео.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Кроме того, проверку организовали в ГУ МВД по региону.

Сейчас устанавливается подозреваемый, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.