16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Студенты ПГУТИ изучают эфир и летают

Читали 6

Студенты ПГУТИ осваивают навыки работы с беспилотниками в специальной лаборатории. Здесь они не только учатся поднимать дрон в воздух, но и получают знания о том, как работает беспилотник и какие факторы влияют на выполнение им различных задач.

Лаборатория БПЛА в ПГУТИ - это в первую очередь оснащенное по последнему слову техники помещение. Чего здесь только нет! Компьютеры, коптеры, инструменты, пульты управления, различные кофры с оборудованием для безопасности, есть даже небольшая трасса с препятствиями для тренировочных полетов. А во вторую очередь это опытные и квалифицированные преподаватели, которые к тому же увлечены своим делом.

Класс открыт для всех: любой студент, интересующийся беспилотниками, может прийти и заниматься. Сейчас центр постоянно посещают 60 студентов.

Особое внимание в лаборатории уделяют радиосвязи, поскольку беспилотники чаще всего управляются именно с помощью радиосигналов. Их используют для передачи данных и команд между пультом управления и дроном. Таким образом оператор на земле полностью контролирует движение беспилотника и выполнение им задач. Дрон реагирует на посылаемые сигналы, может менять ориентацию, скорость и направление полета.

Поэтому в работе со студентами преподаватели центра БПЛА делают акцент на анализе радиосигналов, изучении антенных комплексов для радиомониторинга, приемников пеленгаторов, программ обеспечения для радиомониторинга, системы противодействия дронам, мониторинге систем связи.

"Для этого у нас есть все необходимое оборудование, например, цифровые широкополосные регистраторы сигналов, системы воздушного мониторинга. Мы со студентами анализируем сигналы, выясняем, какие радиоисточники вокруг нас находятся, какие данные они передали, то есть полностью мониторим пространство", - рассказал один из преподавателей лаборатории, инженер ПГУТИ Сергей Нефедов.

Также ребята здесь учатся собирать дроны, программировать их и печатать на 3D-принтере необходимые комплектующие для квадрокоптера. А оттачивают свои навыки управления дронами сначала на компьютерных симуляторах, а затем и в воздухе. Здесь же, в классе, студенты проходят трассу с препятствиями в виде ворот и колец. Для того чтобы коптер успешно пролетел сквозь все преграды, нужно знать особенности конкретно этого дрона и нюансы управления им. Так как все беспилотники разные и управляются по-разному.

"У нас в центре представлены дроны FPV, небольшие учебные дроны, дроны для видеосъемок, квадрокоптеры, гексакоптер, способный нести нагрузку в 7 кг, коптеры, которые летают по заданным координатам и маршрутам. Студенты его перепрошивают, то есть загружают программное обеспечение для полета, "прописывают" маршруты", - пояснил Сергей Нефедов.

Педагоги лаборатории отмечают, что, занимаясь здесь, студенты не только приобретают нужные и актуальные знания по работе с беспилотниками, но и получают возможность раскрыть технический потенциал личности. Ведь сборка дрона своими руками - это, по сути, современная вариация канувших в Лету советских кружков авиамоделирования, из которых впоследствии выходили и летчики, и авиаконструкторы, и инженеры.

А еще ребята, занимающиеся в центре БПЛА, регулярно участвуют в турнирах по дрон-рейсингу. Это гонки на беспилотниках уже назвали высокотехнологичным видом спорта, развитием которого в России занимается специально созданная Федерация гонок дронов.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 апреля 2025
Студенты ПГУТИ изучают эфир и летают

В России и мире

Авито запускает новый набор на стажировки для ИТ-специалистов

Российская ИТ-компания Авито объявляет о начале сбора заявок на стажировки для аналитиков и разработчиков. Программы рассчитаны для студентов от 3 курса и выше, а также специалистов с небольшим опытом, которые хотят вырасти до уровня джуниоров всего за шесть месяцев. По итогам стажировки участники смогут претендовать на постоянную работу в компании: в Авито более 75% стажёров продолжают работать и развиваться внутри команды, в этом году компания планирует нанять около 500 специалистов через стажерские программы.

Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

2 апреля в Екатеринбурге, в рамках Деловой программы Чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2025, было представлено совместное исследование Авито Работы и Корпоративной Академии Росатома о мотивации специалистов рабочих профессий. Аналитики опросили более 6 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, какие факторы играют ключевую роль при выборе работодателя.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Алина Нацевич: "В университете я встретила людей, которые поддерживают меня и которым можно довериться"

Студентка третьего курса факультета систем радиосвязи и радиотехники Алина Нацевич получила стипендию губернатора Самарской области и стала победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ 2022" в номинации "Мисс зрительских симпатий". В 2024 году Алина приняла участие в сеансе радиосвязи с экипажем российского сегмента Международной космической станции в режиме реального времени. Об этом и многом другом девушка рассказала в интервью.

В селе под Сызранью мотоциклист врезался в столб и погиб

В четверг, 27 марта, в 14:35 возле дома № 25 по ул. Полевой в с. Рамено Сызранского района 41-летний водитель мотоцикла Fireguard допустил наезд на световую опору и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Он и она