16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Российские студенты нашли способ, как побороть хаос в ИТ-проектах

Читали 6

В крупных компаниях данные о проектах часто разрознены, что приводит к дублированию информации, потере важных данных и снижает эффективность бизнеса. Решение этой проблемы предложили более 300 студентов ведущих технических вузов страны.

На идеятоне Т1.Код.Март участники работали над созданием системы, которая объединяет данные о проектах из разных источников, анализирует их и предоставляет актуальную информацию в режиме реального времени. Соревнование прошло одновременно в семи городах России: Ижевске, Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре, на площадках вузов-партнеров и в офисах Т1.

Используя искусственный интеллект и другие передовые технологии, более 70 команд разработали свои прототипы систем, а некоторые — даже фактически готовые программные продукты с инструкциями для запуска. Представленные решения могут не только собирать и обрабатывать информацию, но и анализировать ее, выявляя скрытые зависимости между данными и прогнозируя результаты проектов.

У ребят была полная свобода в выборе технологий и инструментов, поэтому они креативно подходили к заданию. Например, предлагали системы для интеллектуального рефакторинга кода, использовали блокчейн для хранения данных и оригинальные методы организации информации с помощью облаков тегов.

Эксперты идеятона оценивали, насколько прототипы эффективны, технически проработаны, практичны и готовы к интеграции. Победителями стали 129 участников: они получили приглашения на образовательный интенсив "ИТ-лагерь Т1".

"Т1.Код.Март — больше, чем просто соревнование для студентов. Идеятон стал площадкой для разработки инновационных идей и решений, которые в будущем могут изменить подходы к управлению данными. Образовательные проекты для молодежи — важная часть нашей стратегии по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли, особенно в регионах. Очень ценно было видеть на конкурсе студентов опорных вузов Т1 — из Самарского университета, ННГУ, НГУ, УрФУ, КубГУ. Такие мероприятия помогают нам выявлять талантливых и замотивированных студентов, предоставлять им возможности для роста и развития, а также знакомить их с реальными задачами, которые стоят перед ИТ-индустрией сегодня", — прокомментировала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 апреля 2025
Российские студенты нашли способ, как побороть хаос в ИТ-проектах
Проект ВСК Feature Store признан лучшим кейсом в технологиях работы с данными в финтехе
Никита Пикульников: "Первое место работы может стать определяющим для дальнейшей карьеры"

В России и мире

Авито Работа и Росатом представили исследование о мотивации специалистов рабочих профессий

2 апреля в Екатеринбурге, в рамках Деловой программы Чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2025, было представлено совместное исследование Авито Работы и Корпоративной Академии Росатома о мотивации специалистов рабочих профессий. Аналитики опросили более 6 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, какие факторы играют ключевую роль при выборе работодателя.

Роботизация начинается с университета

Современные университеты должны уметь готовить специалистов и под существующие, и под будущие запросы реального сектора экономики, и решить эту задачу можно только в тесной кооперации с индустрией. Система высшего образования страны сегодня приводится в соответствие с потребностями современного технологического уклада, что требует пересмотра образовательных стандартов и готовности вузов обучать инженеров нового поколения в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных летательных аппаратов.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Алина Нацевич: "В университете я встретила людей, которые поддерживают меня и которым можно довериться"

Студентка третьего курса факультета систем радиосвязи и радиотехники Алина Нацевич получила стипендию губернатора Самарской области и стала победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ 2022" в номинации "Мисс зрительских симпатий". В 2024 году Алина приняла участие в сеансе радиосвязи с экипажем российского сегмента Международной космической станции в режиме реального времени. Об этом и многом другом девушка рассказала в интервью.

В селе под Сызранью мотоциклист врезался в столб и погиб

В четверг, 27 марта, в 14:35 возле дома № 25 по ул. Полевой в с. Рамено Сызранского района 41-летний водитель мотоцикла Fireguard допустил наезд на световую опору и погиб, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Он и она