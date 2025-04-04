Никита Пикульников: "Первое место работы может стать определяющим для дальнейшей карьеры"

04.04.2025 11:01 Читали 10

Директор самарского регионального отделения компании "МегаФон" Никита Пикульников в интервью журналу "Цифра" рассказал об актуальных тенденциях на телеком-рынке. Сколько трафика используют жители городов и районов Самарской области? Как работают виртуальные операторы сотовой связи? Что такое "белые пятна"? Какие проекты МегаФон придумал для студентов вузов? Об этом и многом другом - в нашем материале.

— Никита, вы возглавили cамарское отделение совсем недавно - в январе 2025 года. Какие задачи поставлены перед вами и вашей командой?

— Нам необходимо укрепить статус МегаФона как мобильного оператора № 1 в регионе. Для этого мы наращиваем технологическое лидерство, продолжая инвестировать в строительство сети. Кроме того, улучшаем качество связи для повышения лояльности наших абонентов.

Немаловажная часть работы - это внедрение инновационных решений для корпоративных заказчиков. Сейчас на рынке востребована big data и продукты на ее основе. Растет спрос и на сервисы кибербезопасности: продукты для защиты информации, противодействия кибератакам, аудит уязвимости и защита инфраструктуры.

Помимо этого, мы уделяем внимание расширению розничной сети. Несмотря на лидерские позиции в этом сегменте, совершенно точно понимаем, что в некоторых райцентрах и малых городах региона нужно быть еще ближе к нашим клиентам.

Одна из глобальных целей - предвосхищать потребности абонентов. Для этого мы наращиваем скорость интернета. Наши метрики подтверждают успешность стратегии: абонентская база увеличивается.

— Вы переехали в Самарскую область из Оренбургской. Ощущается разница между регионами?

— По населению Самарская область больше Оренбургской — 3,128 млн человек против 1,829 млн человек, а по территории - в два раза меньше. В этом состояла основная сложность работы в Оренбургской области (Никита Пикульников с апреля 2023 года по январь 2025 года возглавлял оренбургское отделение МегаФона. — Прим. ред.). Необходимо было охватывать сетью бОльшую территорию при меньшей плотности населения, при этом инвестиции в инфраструктуру должны оправдывать себя. Тем не менее МегаФон продолжает оставаться лидером в обоих регионах.

— А с точки зрения поведения абонентов?

— На мой взгляд, регионы имеют много общего, ведь они располагаются довольно близко друг к другу. Сейчас наблюдается рост интернет-трафика. В зависимости от территории объемы загруженных данных увеличиваются от 15% до 25% в год. В то же время голосовой трафик снижается, потому что общение переходит в мессенджеры: пользователи отправляют текстовые и голосовые сообщения, разговаривают по видеосвязи, потому что это удобно.

Также мы отмечаем тенденцию, что пять лет назад спрос на интернет-трафик был более высоким в крупных городах. Сейчас же потребление смещается в сторону малых населенных пунктов. Это происходит в том числе благодаря улучшению покрытия: мы обеспечиваем связью те населенные пункты, где ее ранее не было. В среднем за месяц сельчане с нашей сим-картой потребляют по 31 гигабайту интернет-трафика в месяц, а горожане в Самарской области в среднем 27 гигабайт. Вероятно, дело в том, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ к интернету. В январе 2025 года почти 50% трафика наши абоненты использовали на просмотры и скачивание видеоконтента.

— Как, по вашим наблюдениям, меняется российский бизнес в части ИТ-обеспечения в последние годы?

— Бизнес адаптируется к текущей экономической ситуации. Сегодня мы наблюдаем целенаправленные действия со стороны государственного сектора в области импортозамещения, как в сфере программного обеспечения, так и оборудования. На российские сервисы перестраиваются и крупные компании с госучастием.

Также стоит отметить важную тенденцию для российского бизнеса - это развитие систем видеонаблюдения и видеоаналитики. Я считаю, что это перспективный рынок, который продолжает расти.

— А как вы оцениваете перспективы внедрения 5G?

— Нормативная база по частотам для развертывания 5G до сих пор не принята, поэтому точные прогнозы относительно темпов покрытия сетями пятого поколения давать преждевременно.

Сейчас наш приоритет - продолжать развитие сети 4G в регионе, которая дает возможность для решения любых задач в интернете. Скорости в 30 Мбит/с достаточно для пользования востребованными сервисами, такими как получение государственных услуг, просмотр фильмов, общение в мессенджерах или скачивание тяжелых файлов.

— Какие достижения самарского регионального отделения вы для себя отметили, придя на пост его руководителя?

— Самарский регион — флагман компании, он входит в число крупнейших по объемам рынка и значимости для нашего бизнеса. МегаФон — лидер среди мобильных операторов в регионе. Это во многом благодаря технологическому превосходству. Мы первые в регионе запустили сети 3G и 4G. У нас достаточно широкий частотный ресурс. Почти каждый второй житель области использует МегаФон для связи с близкими.

За последние годы региональное отделение провело большую работу по расширению сети и по сокращению так называемых "белых пятен". "Белые пятна" - это территории, на которых еще отсутствует 4G-связь, она необходима для качественного пользования интернетом. В основном это районы области.

Также мы реализовали несколько масштабных инфраструктурных проектов по увеличению емкости сети. Один из таких проектов - рефарминг. Наши специалисты перевели часть частот, использующихся в сетях 2G и 3G, на стандарт 4G более чем на тысяче базовых станций в населенных пунктах во всех районах области. При этом мы сохранили частоты предыдущих поколений в объеме, необходимом для того, чтобы абоненты с устройствами, не поддерживающими 4G, могли продолжать пользоваться качественной связью и передачей данных.

— А есть ли место для других игроков в сегменте сотовой связи в Самарской области или рынок уже заполнен?

— Рынок достаточно подвижен, и абоненты всегда выбирают соотношение цены и качества. Сейчас на нем, кроме "большой четверки", присутствует множество MVNO-опе­раторов (mobile virtual network operator — виртуальный оператор. — Прим. ред.). Это операторы, которые предоставляют услуги связи под своим брендом, но работают на инфраструктуре другого оператора. Абонент всегда будет выбирать того оператора, с которым ему выгоднее и лучше с точки зрения сервиса.

— Какие новшества ожидают корпоративных клиентов самарского регионального отделения МегаФона?

— Драйвер роста в этом сегменте рынка - комплексные цифровые технологические решения. Поэтому мы продолжим инвестировать в технологии для бизнеса и расширять портфель перспективных услуг, в том числе с применением искусственного интеллекта.

— Как вы считаете, какой вы руководитель?

— Я окончил Оренбургский государственный университет по специальности "Управление персоналом". И у нас было много дисциплин, посвященных эффективному управлению людьми. Для себя я понял, что стиль руководства может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. В нашей команде каждый, даже рядовой сотрудник, на 100% понимает, что нужно делать для достижения результата. И мы над этим постоянно работаем: проводим совместные встречи, знакомим персонал с приоритетами компании, внедряем современные решения. В целом, я бы охарактеризовал свой стиль руководства как смешанный.

— Одной из составляющих успеха любого бизнеса является персонал. Сейчас очень многие компании активно сотрудничают с вузами и растят кадры со студенческой скамьи. Во время работы в Оренбургской области вы взаимодействовали с Оренбургским филиалом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

— Да, у нас сложились хорошие профессиональные отношения с директором филиала ПГУТИ в Оренбургской области. Я входил в состав государственной экзаменационной комиссии, присутствовал на защитах дипломов выпускников. С вузом мы работали достаточно активно. В целом во всех подразделениях МегаФона сегодня работают 380 выпускников этого вуза в разных департаментах. И кроме технологических специальностей, бывшие студенты ПГУТИ трудятся в коммерческом и финансовом подразделениях компании.

— С какими еще вузами работает cамарское отделение МегаФона?

— Мы активно работаем с вузами по всей стране, в том числе в Самарском регионе, по нескольким направлениям. Первое — реализация крупных федеральных проектов. Например, "Олимпиада для первых". Это чемпионат для студентов со всей России, которые мечтают развиваться в телеком-сфере. Олимпиада объединяет в себе соревнования по разработке бизнес-решений и образовательный курс. Второе направление - это акселератор, который проводится трижды в год. Проект направлен на привлечение кадров в big data — направление по анализу больших данных, в котором мы регулярно открываем новые вакансии.

Еще одно направление - точечная работа с профильными региональными вузами под актуальные потребности бизнеса.

— А как вы в целом оцениваете потребность отрасли в квалифицированных кадрах?

— С одной стороны, рынок труда уже не первый год называют рынком соискателей, где не работодатель выбирает сотрудника, а соискатель выбирает себе место работы. С другой стороны, лично я вижу, что ситуация меняется: постепенно разрыв между количеством вакансий и соискателями сокращается. И на рынке появляется больше квалифицированных кадров.

Мы стараемся растить экспертов внутри компании, например, освобождаем начальные позиции, на которые проще найти кандидата для дальнейшего обучения и развития. Вакантные позиции в первую очередь предлагают действующим сотрудникам с перспективой роста, например, со специалиста - на старшего специалиста, на руководителя и так далее. Кандидата сначала ищут внутри, а уже на его место рассматривают сотрудника из предыдущего звена карьерной цепочки или, может быть, из параллельного. У нас, например, есть такие случаи, когда из подразделения корпоративного бизнеса сотрудник переходит в направление розничных продаж и развития услуг для физических лиц. Или, наоборот, специалисты с хорошим опытом работы на массовом рынке переходят в сегмент корпоративного бизнеса. Если мы нашли сильного кандидата, то приложим все усилия, чтобы человек двигался по карьерной лестнице. Немаловажно и то, что МегаФон активно делегирует рутинную работу искусственному интеллекту. Это позволяет экономить трудовые ресурсы людей, распределять их рацио­нальнее, развивать персонал профессионально.

— Какой совет или рекомендацию вы могли бы дать сегодняшним студентам, которые, может быть, еще не определились с будущим местом работы?

— Часто при выборе учебного заведения и специальности мнение родителей играет ключевую роль. Или, скажем, поступил ребенок на бюджет, и хорошо. Порой школьник выбирает факультет, на котором ему потенциально может понравиться учиться, но многие на этом этапе часто не понимают, что им нравится. Высшее образование, особенно полученное очно, сегодня очень востребовано. Если ты учился сам, сам писал диплом, несколько раз его переделал, чтобы сдать, то ты процентов на 70-80% готов к взрослой жизни.

Поэтому я бы порекомендовал студентам искать стажировки уже во время учебы. Например, мы летом берем студентов на работу, чтобы они могли понять, как это вообще - работать с клиентами и на практике применить свои знания.

По своему опыту знаю, что первое место работы может стать определяющим для дальнейшей карьеры. Как озвучивал ранее, я получил образование по специальности "Управление персоналом", то есть по сути я HR-менеджер. Несмотря на финансовую помощь родителей, мне всегда хотелось большего. Однажды к нам домой пришел парень подключать интернет. Я его спрашиваю: "Работа есть?". Он говорит: "Есть". Мне тогда уже исполнилось 18 лет, и я сразу устроился в местную телеком-компанию, отработав там почти два года. Во время учебы в университете женился, нужны были деньги, чтобы содержать семью. Окончил вуз, но даже еще не получив диплом, стал работать у другого федерального оператора связи. Меня взяли в корпоративный отдел, хотя до этого я работал с физическими лицами. Иными словами, если бы я изначально не пошел работать в телеком-отрасль и не разобрался в том, чему я не учился в вузе, то вряд ли вообще оказался в МегаФоне.

Важно самостоятельно осознать и определить, что тебе действительно нравится, что удается, а что нет. И на основе этого следует двигаться вперед. Развитие твоей карьеры зависит только от тебя.