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Суд начал процесс о взятках на 25 млн главе облМЧС Олегу Бойко

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В Самаре начинают рассматривать громкое уголовное дело в отношении одного из руководителей группы компаний "Витязь", специализировавшейся на пожарной безопасности, Яна Гущина. Его обвинили в шести случаях дачи взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Тот незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву.

В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3 пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина сейчас начинают рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничает со следствием. Материалы переданы судье Ивану Беднякову.

2 апреля прошло заседание по продлению меры пресечения (ареста) Гущину. Он сам участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, находясь в Москве. Адвокат Гущина по соглашению Георгий Ткачев заявил, что настаивает на домашнем аресте и заявляет, что якобы Гущин сейчас никакой опасности для общества не представляет. На продлении ареста настаивал представитель прокуратуры.

В итоге суд продлил содержание под стражей для Гущина на три месяца — пока дело будут рассматривать служители Фемиды. Гущина должны этапировать из Москвы в Самару.

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Назад. 03 апреля 2025
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