Бизнес выбирает цифровые рабочие места

28.03.2025 17:31 Читали 4

Единое безопасное пространство для совместной работы и общения с партнерами позволяет оптимизировать трудовые ресурсы и увеличить продажи — уверена команда Т1 Технологии, компании-разработчика программного обеспечения (ПО). Технологическое решение для создания цифровых рабочих мест они представили в ходе встречи резидентов инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус".

Мероприятие сопровождалось выставкой, на которой эксперты Т1 Технологии продемонстрировали возможности автоматизированной ИТ-системы, поддерживающей деятельность подразделения по работе с партнерами. Она, в частности, позволяет компаниям в онлайн-формате взаимодействовать с дистрибьюторами и интеграторами и модерировать сделки.

Это один из двух ключевых модулей цифрового рабочего места, разработкой которого занимаются специалисты Т1 Технологии. Интегрированное с CRM-системой оно сокращает онбординг контрагентов до пяти рабочих дней, а регистрацию лидов партнерами проводит в течение дня.

"Алгоритмы избавляют сотрудников от рутинных операций и экономят им время. В личном кабинете можно оперативно зафиксировать результаты переговоров и оцифровать сделки. Партнерам доступна расширенная информация о продуктах и возможность пройти обучение по конкретным сервисам", — отметил владелец продукта "Цифровое рабочее место" Денис Иванов, компания Т1 Технологии.