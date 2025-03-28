Кирилл Мартынов: "Используя платформу Своё Родное от Россельхозбанка увеличили объем продаж"

28.03.2025 15:27 Читали 10

Компания "Слад эко" основана Кириллом Мартыновым в 2021 году как производитель ПП конфет, сушёных фруктов, овощей, ягод, крафтового чая, пастилы и подарочных наборов.

"Началось все с того, что сушили и вялили фрукты для и себя, друзей и родных, постепенно пришла идея создать натуральный продукт без химии и консервантов. Около года разрабатывали идеальный рецепт и технологию, искали поставщиков. Потом закупили оборудование для производства: дегидраторы, слайсеры, сырье, упаковку, ёмкости для хранения. Позже добавили в ассортимент орехи, которые мы моем и сушим сами", — рассказывает основатель бренда "Слад эко" Кирилл Мартынов. В производстве используется сырье высокого качества, продукция проходит тщательную обработку, поэтому сразу готова к употреблению.

Небольшое предприятие быстро масштабировалось, возникла необходимость в банковских услугах, с 2023 года компания "Слад эко" стала клиентом Россельхозбанка и зарегистрировалась в экосистеме Своё на платформе Своё Родное. Сейчас здесь представлено порядка 30 наименований продукции. Также "Слад эко" является постоянным участником проекта "Вкусная пятница".

"Участие в проектах Россельхозбанка позволило мне существенно вырасти и увеличить объем продаж, у нас появились постоянные оптовые покупатели, в том числе и за пределами Самары, — отмечает Кирилл Мартынов. — В 2025 году планируем расширять ассортимент и открывать дополнительную точку продаж в г. Самаре".