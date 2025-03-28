Более 80% новых абонентов "Ростелекома" в Самарской области пользуются личным кабинетом

28.03.2025 14:57 Читали 8

Количество новых абонентов "Ростелекома" в Самарской области, подключивших личный кабинет компании в первом квартале года, превысило 80%. Активных пользователей персональной системой самообслуживания ежегодно становится больше в среднем на 4%. Еще на 20% увеличивается число операций, проведенных клиентами компании. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Самары, Тольятти, Сызрани, а также Нефтегорского и Похвистневского районов.

В личном кабинете пользователи могут контролировать состояние лицевого счета, оплачивать услуги онлайн, время выбирать тарифы и сервисы.

Электронное самообслуживание не только упрощает жизнь абонентов, но и способствует бережному отношению к окружающей среде. Отказ от бумажных счетов и квитанций позволяет уменьшить вредное воздействие на природу.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В личном кабинете наши клиенты получают дополнительные преимущества за использование сервисов компании. После подключения к программе "Бонус" в персональной системе самообслуживания они могут копить или тратить баллы, выбирать подарки и пользоваться полученными промокодами".

По статистике, абоненты "Ростелекома" чаще всего используют личный кабинет, чтобы оплатить счета и самостоятельно подключить новые цифровые услуги. Около половины пользователей проверяют историю начислений. Каждый третий клиент компании с помощью сервиса активирует и настраивает подписки.

Алла Трофимова, жительница Самары, абонент компании:

"Я установила видеонаблюдение пожилым родителям, настроила им онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь. Затем объединила наши учетные записи в личном кабинете и теперь вижу не только данные о доступных мне сервисах, но и об услугах, подключенных моим близким. Оплачиваю счета всей семьи, добавляю необходимые опции или убираю ненужные".

В личном кабинете представлено свыше 130 функций, в том числе возможность бесплатной проверки утечки персональных данных. В отчете, сформированном для клиента, отображается список скомпрометированных ресурсов и конфиденциальных сведений, попавших в открытый доступ в сети. Абоненты компании могут ознакомиться с советами по цифровой гигиене и по обеспечению безопасного хранения информации.

Приложение "Мой Ростелеком" доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery. Более подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.