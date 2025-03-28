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ВСК получила сертификат соответствия международным стандартам качества

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Страховой Дом ВСК прошел ресертификацию системы менеджмента качества (СМК) оказываемых услуг требованиям международного стандарта ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Данный документ является гарантией надежности и качества продуктов и услуг компании.

Орган по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" оформил сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию. Сертификат будет действовать до 19 марта 2028 года.

В соответствии с требованиями ГОСТ в течение всего срока действия сертификата проводится ежегодный инспекционный контроль сертифицированной СМК.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 — международный стандарт, устанавливающий требования к системам менеджмента качества. Он был разработан международной организацией по стандартизации (ISO) и включает в себя основные принципы и подходы к управлению качеством в организации.

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