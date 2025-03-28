Гендиректор "Акрона" покинет клуб

28.03.2025 09:25 Читали 12

Генеральный директор ФК "Акрон" Алексей Власов завершит работу в клубе в конце июля 2025 года.

Причина - желание посвятить больше времени семье.

Власов возглавил клуб 19 августа 2021 года. За время его работы "Акрон" достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2022/23, бронзовые медали Первой лиги сезона-2023/24, исторический для клуба выход в Российскую Премьер-лигу, где на текущий момент команда занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Помимо успехов на футбольном поле, клуб развивался и в других направлениях. "Акрон" заключил коммерческие контракты с крупными стратегическими партнёрами - FONBET, "Альфа-Банк", "Мегафон", АвтоВАЗ.

В июле 2022 г. был реализован ребрендинг, итогом которого стали слоган "Молодой. Звонкий", а также серия проектов, получивших локальный и федеральный успех. В сезоне-2023/24 Алексей Власов получил награду "Лучшему генеральному директору ФНЛ".