Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений

26.03.2025 12:09 Читали 5

С начала 2025 г. почти 170 жителей Самарской области получили единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Напомним, данную социальную выплату можно получить в рамках программы социальной газификации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2021 года. Подать заявление на такую выплату могут ветераны ВОВ, инвалиды I и II групп, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи, являющиеся получателями пособий. Выплата носит компенсационный характер, то есть выплачивается после заключения договора и приобретения необходимого оборудования. Ее размер в настоящее время составляет 201 тыс. рублей.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева теперь оформить выплату могут участники специальной военной операции, а также их близкие.

Одним из тех, кто воспользовался весомой государственной поддержкой, стал Павел Григорьев из Самары. Сын Павла Васильевича сейчас находится на СВО. В январе 2025 г. семья с полным пакетом документов обратилась в управление соцзащиты за единовременной выплатой на догазификацию жилого помещения. Средства были перечислены в течение нескольких дней.

"У нас установлен газовый котел, счетчики, все необходимые датчики - все работает. И плита подключена. Сначала выполняются все работы, а уже потом собирается пакет документов и передается в соцзащиту, все достаточно просто. Специалисты нам рассказали, ответили на вопросы. Все очень быстро произошло", — делится Павел Григорьев.

В 2024 г. единовременную выплату на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей в Самарской области получили более чем 400 человек.

"Существуют определенные правила оформления данной выплаты. Гражданин, который обращается с заявлением, должен быть собственником жилого помещения, постоянно там проживать, а еще у него должно быть право на льготы. Обязательно заключены договор с газораспределяющей компанией, акт о выполнении этих работ. После представления всех необходимых документов деньги перечисляются на расчетный счет получателя", - рассказала Ираида Блюм, начальник отдела организации социальных выплат ГУСЗН Самарского округа (Управление по Промышленному району).