Клещи предпочитают мужчин: в 86% случаев паразиты кусают сильную половину — статистика ВСК

26.03.2025 12:32 Читали 12

Весна является началом сезона активности клещей, а в этом году на фоне раннего потепления этот период начался даже раньше обычного. По данным Страхового Дома ВСК обращаемость россиян в связи с укусами этих паразитов третий год подряд остается на одном уровне. Самым эндемичным регионом по обращаемости (как и в прошлом году) остались Алтайский край и Республика Алтай.

По данным специалистов Страхового Дома ВСК, чаще всего жертвами клещей становятся мужчины — 86% обращений в компанию по данному риску, для сравнения — 81% годом ранее. 52% всех страховых случаев фиксируется в возрастной группе 18-59 лет, 33% — среди россиян в возрасте 60 лет и более, 15% — у детей.

За год значительно выросло число обращений пострадавших от укусов за лабораторными исследованиями клещей — с 50% до 74%.

Лидерами по обращаемости из-за укуса клещей в 2024 году стали Алтайский край и Республика Алтай, Курганская, Томская и Кировская области и Республика Удмуртия. Также в рейтинг самых эндемичных регионов вошли Кемеровская, Челябинская, Ярославская и Новосибирская области и Красноярский край.

Страховой Дом ВСК в 2024 году выплатил более 80 млн рублей по продукту "Антиклещ". Чаще всего пострадавшие обращались за медицинской помощью по удалению клеща, лабораторной диагностике на антитела к клещевому вирусному энцефалиту и болезни Лайма, экстренной иммунопрофилактике. Было зафиксировано 4 тяжелых случая лечения клещевого вирусного энцефалита — 3 в Кировской области и 1 — в Новосибирске, стоимость лечения составила от 63 тысяч до 150 тысяч рублей.