"Крылья" в товарищеском матче обыграли "Сокол"

24.03.2025 08:26 Читали 9

В субботу, 22 марта, "Крылья Советов" обыграли казанский "Сокол" в контрольном матче.

Дубль оформил Попов (80 и 87 минуты), также по одному мячу на счете Ороза (64 минута) и Игнатенко (83 минута).

Первый гол матча остался за гостями: Волков открыл счет на 57 минуте.