"Крылья" в товарищеском матче обыграли "Сокол"

Дубль оформил Попов (80 и 87 минуты), также по одному мячу на счете Ороза (64 минута) и Игнатенко (83 минута).
Первый гол матча остался за гостями: Волков открыл счет на 57 минуте.
В субботу, 22 марта, "Крылья Советов" обыграли казанский "Сокол" в контрольном матче.
Дубль оформил Попов (80 и 87 минуты), также по одному мячу на счете Ороза (64 минута) и Игнатенко (83 минута).
Первый гол матча остался за гостями: Волков открыл счет на 57 минуте.
"Крылья Советов": 81 Овсянников (39 Фролов, 46'), 3 Галдамес (23 Бейл, 46'), 24 Евгеньев (4 Солдатенков, 61'), 95 Гапонов (5 Ороз, 61'), 15 Рассказов (3 Галдамес, 70'), 21 Иванисеня (17 Бабаев, 68'), 7 Цыпченко (6 Бабкин, 46'), 11 Ежов (7 Цыпченко, 68'), 17 Бабаев (76 Бобер, 46'), 19 Олейников (91 Игнатенко, 81'), 73 Шитов (92 Попов П., 68').