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"Самара" уступила "Пари НН" - 45:85

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"Самара" уступила "Пари НН" в выездном матче Единой Лиги ВТБ — 45:85.

Наша команда позволила хозяевам захватить инициативу и повести в счете: 6:11 после шести сыгранных минут. Но затем заработало грозное оружие самарцев: три трехи (от Ильи Платонова и две от Глеба Голдырева) за две с небольшим минуты — и на какое-то время они вырвались вперед. Стартовый период, впрочем, остался за нижегородцами (17:20), которые к середине второй четверти обеспечили себе уже двузначное преимущество (21:31). Самарское нападение стало барахлить, снайперы все чаще промахивались — к большому перерыву отставание только выросло: 26:41.

В третьей четверти игра в атаке у нашей команды совершенно разладилась: всего 2 очка за шесть минут. И хозяева убежали уже совсем далеко: 28:56 к моменту дальнего попадания от Виктора Кашина. Но, неплохо проведя концовку третьего периода и начало четвертого, "Самара" вновь притормозила: ни одного попадания с игры за шесть минут. И хозяева довели дело до крупной победы.

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