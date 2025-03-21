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Футболист "Акрона" стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

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В среду, 19 марта, в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина сборная России разгромила национальную команду Гренады — 5:0.

С первых минут Валерий Карпин выпустил двух футболистов из Самарской области: Александра Солдатенкова из "Крыльев Советов", а нападающий "Акрона" Артем Дзюба и вовсе вывел сборную с капитанской повязкой.

Матч начался с символического паса Александра Кержакова Артему Дзюбе. Уже на 16 минуте хозяева открыли счет в матче, ударом в самый угол отличился Данил Пруцев. На 42 минуте после подачи углового от нашей команды, футболисты сборной Гренады неудачно вынесли мяч, удар Пруцева пришелся в кучку игроков, а со второй попытки попал Арсен Адамов — 2:0. Не успели гости разыграть мяч, как сразу ошибка в центре поля, Алексей Батраков делает передачу на Дзюбу и Артем мягко катит в правый нижний угол и становится лучшим бомбардиром сборной России. Нападающий "Акрона" забил 31 гол.

Гол в ворота сборной Гренады стал рекордным для нападающего "Акрона" в майке национальной команды. Ранее на счету лучшего бомбардира российского футбола было 55 матчей за главную команду страны и 30 забитых мячей. До нового вызова в расположение сборной России Дзюба делил первое место в списке бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым.

Во втором тайме, на 52 минуте Максим Глушенков отдал пас на правый фланг на Дзюбу, Артем делает передачу в центр на Даниила Фомина и гол — 4:0. Через 7 минут заброс на правый фланг на Адамова, передача в центр на Бакаева и Зелимхан хлестким ударом поставил точку в матче — 5:0.
На 65 минуте нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев вступил в игру вместо нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.

Александр Солдатенков получил желтую карточку на 20 минуте, Артем Дзюба сделал "гол+пас", а Иван Сергеев результативными действиями не отметился.

Следующий матч сборная Россия проведет 25 марта в 21:00 (по самарскому времени) на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина против сборной Замбии.

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