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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Опубликовано расписание матчей МИР РПЛ "Акрона" и "Крыльев Советов"

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В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти.

После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

ФК "Крылья Советов":

24 тур. 13 апреля, 20:30
"Химки" — "Крылья Советов"

25 тур. 20 апреля, 15:00
ЦСКА — "Крылья Советов"

26 тур. 27 апреля, 15:00
"Крылья Советов"  — "Оренбург"

27 тур. 5 мая, Пн., 19:30
"Крылья Советов" — "Динамо"

29 тур. 18 мая, 14:30
"Крылья Советов" — "Спартак"

30 тур. 24 мая, 17:30
"Факел" — "Крылья Советов"

ФК "Акрон"

24 тур. 13 апреля, 15:30
"Акрон" — "Факел"

25 тур. 19 апреля, 15:30
Акрон — "Спартак"

26 тур. 27 апреля, 17:30
"Химки"  — "Акрон"

27 тур. 2 мая, 10:30
"Акрон" — "Динамо" Махачкала

28 тур.  "Акрон" - "Ахмат"

29 тур. 18 мая, 17:30
"Динамо" Москва — "Акрон"

30 тур. 24 мая, 17:30
"Акрон" — "Локомотив"

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