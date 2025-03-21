Опубликовано расписание матчей МИР РПЛ "Акрона" и "Крыльев Советов"

После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.
ФК "Крылья Советов":
24 тур. 13 апреля, 20:30
"Химки" — "Крылья Советов"
25 тур. 20 апреля, 15:00
ЦСКА — "Крылья Советов"
26 тур. 27 апреля, 15:00
"Крылья Советов" — "Оренбург"
27 тур. 5 мая, Пн., 19:30
"Крылья Советов" — "Динамо"
29 тур. 18 мая, 14:30
"Крылья Советов" — "Спартак"
30 тур. 24 мая, 17:30
"Факел" — "Крылья Советов"
ФК "Акрон"
24 тур. 13 апреля, 15:30
"Акрон" — "Факел"
25 тур. 19 апреля, 15:30
Акрон — "Спартак"
26 тур. 27 апреля, 17:30
"Химки" — "Акрон"
27 тур. 2 мая, 10:30
"Акрон" — "Динамо" Махачкала
28 тур. "Акрон" - "Ахмат"
29 тур. 18 мая, 17:30
"Динамо" Москва — "Акрон"
30 тур. 24 мая, 17:30
"Акрон" — "Локомотив"