16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

РСХБ представил карьерную площадку "Я в Агро" на Всероссийском слёте агроклассов

Читали 11

Карьерные маршруты, геймификация, специальные стипендии и современные учебные материалы — Россельхозбанк поделился планами участия в развитии агротехнологического образования школьников на Всероссийском слете агроклассов. Мероприятие стартовало 19 марта в Москве на площадке Национального центра "Россия" для более 400 представителей агрошкол и школ-хозяйств из 60 регионов страны.

В российских школах к 2030 году планируется создать 18 тысяч профильных агротехклассов. Их открытие необходимо для внедрения бесшовного образования в аграрной сфере и решения кадрового вопроса отрасли. С целью построения диалога между образовательными учреждениями и государственными институтами Россельхозбанк выступил генеральным партнером Всероссийского форума руководителей агрошкол и агроклассов (Всероссийский слёт агрошкол), организованным Минсельхозом России и партией "Единая Россия".

"Как опорный Банк АПК мы заинтересованы в привлечении в агротех как можно больше молодых и квалифицированных специалистов, вдохновленных работой в отрасли. Одним из решений этой задачи стало создание карьерной платформы РСХБ "Я в Агро", где сейчас представлено порядка 30 000 вакансий от компаний АПК. Более того, она объединяет не только работодателей и будущих специалистов аграрных предприятий, но и вовлекает педагогов в работу с молодежью в современном и удобном формате", — сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Так, на платформе представлены карьерные маршруты от школьной скамьи до работы на аграрном предприятии, лучшие практики агрообразования, методические материалы, информация о конкурсах для молодежи и специальных стипендиальных программах для будущих сельскохозяйственных специалистов. В планах "Я в Агро" — использование игровых элементов в аграрном образовании, конкурсы на разработку современных методических материалов для педагогов, организация бесплатных дополнительных уроков от репетиторов и другие современные методики образовательного процесса для подготовки специалистов АПК.

В деловой программе Всероссийского слета агроклассов приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России и партии "Единая Россия", ведущие специалисты в сфере аграрного образования и другие акторы развития агроклассов в современной системе образования.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 марта 2025
РСХБ представил карьерную площадку "Я в Агро" на Всероссийском слёте агроклассов
На аллергию по 10 тыс. рублей за сезон: ВСК выяснил средние траты россиян на лекарства от поллиноза
Футболист "Акрона" стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Опубликовано расписание матчей МИР РПЛ "Акрона" и "Крыльев Советов"
Глаза разбегаются: кино, сериалы, ТВ, музыка и книги — в подписке "Всё в одном" от Wink
На территории нацпарка "Самарская Лука" нашли склад канистр с опасными химикатами
В Безенчуке грузовик повредил газовую трубу

В России и мире

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Под Самарой огонь от загоревшегося в движении колеса грузовика перекинулся на прицеп

В среду, 19 марта, в 6:11 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП на 170 км дороги "Большая Черниговка — Самара". Там произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп.

Паводок угрожает 10 районам Самарской области

Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. В реках Чагра и Сызранка уже наблюдается повышение уровня воды. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Он и она