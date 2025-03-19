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В Сызрани разыскивают водителя, сбившего подростка и скрывшегося

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В Сызрани сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения ребенка в больницу с травмами, полученными во время дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что 14 марта в 20:30 водитель, управляя легковым автомобилем (светлого цвета), двигался по ул. Фридриха Энгельса. Напротив дома Nº 29 совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи подростку, скрылся с места происшествия.

18 марта пострадавший обратился за помощью в больницу. 

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

 

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Назад. 19 марта 2025
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