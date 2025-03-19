Под Самарой огонь от загоревшегося в движении колеса грузовика перекинулся на прицеп

Пожар был быстро потушен силами четырех спасателей, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В среду, 19 марта, в 6:11 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП на 170 км дороги "Большая Черниговка — Самара". Там произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп.
Пожар был быстро потушен силами четырех спасателей, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.