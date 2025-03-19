Захватывающая "Русская история" — новый телеканал в онлайн-кинотеатре Wink.ru

19.03.2025 14:52 Читали 6

В мaрте стартовало вещание круглосуточного телеканала "Русская история" от Star Media — первыми его начали транслировать онлайн-кинотеатр Wink.ru и компания "Ростелеком" в сетях кабельного телевидения. Его дистрибуцией занимается "Медиа-Телеком" (совместное предприятие "Ростелекома" и "Национальной Медиа Группы"), в пуле которого уже представлены каналы Star Family, Star Cinema и Bolt компании Star Media.

Телеканал "Русская история" интересно и увлекательно представляет живую историю нашей страны. Это широкий взгляд на прошлое: исторические события, герои, правители и вожди "оживают" благодаря захватывающей подаче материала, рассчитанной на современную ТВ-аудиторию.

На канале "Русская история" показываются исторические докудрамы, программы, игровые фильмы и сериалы собственного производства и от других отечественных компаний. На сегодня контентная коллекция канала насчитывает более 1 000 часов. Зрителям доступны масштабные документальные циклы "Романовы", "Великая война", "Крещение Руси", "Лермонтов" и большие художественные проекты "А зори здесь тихие…", "Смерть шпионам!", "Истребители", "Летчик", "Раневская" и многие другие.

Дизайн и эфирное оформление канала отражают все исторические эпохи. Логотип, заставки, промо-ролики и другие элементы оформления эфира креативно объединяют контент канала в единое смысловое пространство. Особенностью программного наполнения канала является цикл из 95 роликов "Русская история", созданных при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), которые выходят в эфир, предваряя тайтлы основной сетки вещания.

Среди премьер телеканала "Русская история" — значимые проекты Российского военно-исторического общества (РВИО): авторский курс лекций Владимира Мединского, посвященный самым ярким фигурам и событиям русской истории, и современный образовательный цикл "Лекторий "Достоевский". Их премьера в эфире состоится уже в апреле.

Помимо библиотечного наполнения планируется производство уникального эксклюзивного контента для телеканала "Русская история". Это исторические фильмы и сериалы, циклы программ, интервью и кроссплатформенные проекты, направленные на популяризацию истории страны.