Т1 Интеграция — платиновый партнер "Лаборатории Касперского"

19.03.2025 14:31 Читали 11

Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, по итогам 2024 года получила статус Platinum Partner в партнерской программе "Лаборатории Касперского". Это подтверждает эффективность взаимодействия компаний в области информационной безопасности.

Т1 Интеграция работает со всей линейкой решений "Лаборатории Касперского": использует их в проектах по совершенствованию информационной инфраструктуры крупных российских компаний, а также развивает на базе разработок вендора собственные сервисы. Получение наивысшего партнерского статуса подтверждает широкие технические компетенции команды в области информационной безопасности. Также важным критерием присвоения статуса стало наличие значимой технической и пресейловой экспертизы в реализации комплексных проектов с использованием продуктов "Лаборатории Касперского".

Статус Platinum Partner позволяет интегратору тестировать новые перспективные разработки вендора, а также предлагать заказчикам решения "Лаборатории Касперского" на более выгодных условиях. Эксперты Т1 Интеграции смогут активно содействовать развитию функциональности решений вендора, предоставляя компании информацию о ключевых потребностях заказчиков из финансовой, промышленной и нефтегазовой отраслей. В свою очередь, обратная связь, полученная от партнера, поможет "Лаборатории Касперского" совершенствовать свои продукты в соответствии с актуальными запросами клиентов.

"Наше сотрудничество с "Лабораторией Касперского" плодотворно развивается: мы успешно продвигаем решения компании на рынки России и СНГ. Получение статуса Platinum Partner — это не только признание нашего опыта и компетенций, но и новая возможность для масштабирования взаимодействия. Новый этап сотрудничества между Т1 и "Лабораторией Касперского" позволит реализовать амбициозные проекты и обеспечить стабильность работы ключевых бизнес-процессов наших клиентов", — прокомментировала Ирина Баранова, директор по работе с вендорами и партнерами Т1 Интеграции.

"Команде Т1 Интеграции удалось значительно улучшить показатели по продвижению решений и сервисов "Лаборатории Касперского" среди широкого круга отраслевых заказчиков. Благодаря этому мы вышли на новый уровень сотрудничества и теперь сможем тестировать передовые технологии в области кибербезопасности в Демолаборатории Т1, а также обеспечивать непрерывную техническую поддержку силами команды интегратора, что крайне важно для защиты ИТ-контура крупного российского бизнеса", — отметил Олег Иванов, руководитель управления по работе с партнерами "Лаборатории Касперского".