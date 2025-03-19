16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК вошла в тройку лидеров рейтинга цифровизации SDI 360

Читали 5

Страховой Дом ВСК занял 3 место в рейтинге "Цифровая зрелость страховых компаний — 2024", набрав 325 баллов из возможных 360.

Исследование подготовило Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с экспертами 7 компаний-партнеров. Рейтинг составлен на основе результатов оценки 25 крупнейших российских страховых компаний по трем направлениям внешней цифровизации: представленность в цифровом пространстве (функциональность и частота обновления сайта, оптимизация его главной, каналы дистрибуции, повышение скорости загрузки и устранение ошибок в адаптации под мобильные устройства); продвижение и коммуникации (расширение цифровых каналов и взаимодействие с аудиторией в соцсетях, скорость ответов в Telegram и онлайн-чате, качество контента, работа с репутацией в СМИ и SEO); онлайн-продажи (присутствие на маркетплейсах, технологичность онлайн-анкет, количество способов оплаты, обеспечение прозрачности обработки персональных данных). Всего учитывается 36 параметров.

Эксперты высоко оценили сайт ВСК за удобство, скорость работы и технологичность онлайн-анкет, мобильное приложение за функциональность, социальные сети — за стремительное развитие, скорость и качество взаимодействия с аудиторией. Также жюри отметили качественную работу над репутацией в СМИ и SEO.

В рамках рейтинга цифровой зрелости ВСК также получила награды от партнеров премии. Так, сайт компании признан лучшим в номинации "Стабильность — залог успеха" за стабильно высокие позиции по количеству визитов, продолжительности сессий и показателю отказов и в номинации "Лидер по динамике роста видимости" за рост видимости в 5,89 раз.

Мобильное приложение ВСК получило награду за самый технологичный уровень онлайн-анкет. Мобильное приложение ВСК получило награду за самый технологичный набор онлайн-анкет страховой компании. Бренд-медиа "Вы искали" стал победителем в номинации "Развитие бренд-медиа". Социальные сети компании взяли главный приз в номинации "Взлет года" за стремительное развитие Телеграм-канала и группы Вконтакте.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 марта 2025
ВСК вошла в тройку лидеров рейтинга цифровизации SDI 360

В России и мире

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Паводок угрожает 10 районам Самарской области

Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. В реках Чагра и Сызранка уже наблюдается повышение уровня воды. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.

Он и она