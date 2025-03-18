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ВСК в 2024 году выплачивала клиентам свыше 141 млн рублей в день

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В 2024 году Страховой Дом ВСК суммарно выплатил клиентам свыше 51,7 млрд рублей, почти 33 млрд выплат пришлись на долю частных лиц. В среднем компания в день выплачивала клиентам — физическим и юридическим лицам — более 141 млн рублей.

Большая часть выплат — более 38 млрд рублей — приходится на моторные виды страхования: 19,7 млрд рублей по ОСАГО и 18,4 млрд рублей — по каско.

Благодаря последовательным шагам по внедрению цифровых сервисов сегодня более 65% страховых случаев по автострахованию урегулируются дистанционно.

Так, в апреле 2020 года ВСК первым на российском страховом рынке запустил уникальный бесшовный сервис дистанционного урегулирования по каско для физических лиц. В 2022 году — возможность оформления ДТП с помощью электронного Европротокола в мобильном приложении "ВСК Страхование". В 2023 году появился личный кабинет юридического лица, в 2024 году его функционал был дополнен новыми сервисами: за счет интеграции личного кабинета с мобильным приложением ВСК у клиентов — юридических лиц также появилась возможность оформлять электронный Европротокол через приложение ВСК самостоятельно без вызова ГИБДД.

Кроме того, Страховой Дом ВСК еще в конце 2023 года реализовал инновационную технологию удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО — за год до того, как этот сервис стал обязательным для всех страховых компаний. Сегодня сервис удаленного урегулирования по ОСАГО уже полностью — от подписания заявления до урегулирования страхового события — интегрирован в мобильное приложение "ВСК страхование".

В декабре 2023 года Страховой Дом ВСК первым в стране внедрил функционал выплаты через СБП в процессе урегулирования страхового случая по ОСАГО. Выплату можно получить в один клик менее чем за 15 минут при помощи системы быстрых платежей (СБП). В 2024 году проект был реализован в нескольких регионах страны, в январе 2025 года к нему подключились еще 20 регионов. В ближайшем будущем эта услуга будет доступна для всех регионов нашей страны.

Благодаря внедрению СБП в том числе значительно сократилось претензионно-судебное развитие. В 2024 году 794 клиента по ОСАГО получили через СБП выплаты на общую сумму в 36 млн рублей, а уже с начала 2025 года в ВСК было урегулировано 632 страховых случая по ОСАГО через СБП на сумму более 28 млн рублей.

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Новости

Назад. 18 марта 2025
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ВСК в 2024 году выплачивала клиентам свыше 141 млн рублей в день

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