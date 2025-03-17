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В Самаре вынесли приговор за хищение более 663 млн рублей у дольщиков

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Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу соучредителя компании "Стройкаб" Владимира Загрекова и экс-директора СК "На Московском" Сергея Усачева. Их обвиняли в крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что задержан 60-летний Загреков. Его заподозрили в хищении денег дольщиков ЖК "На Московском". Незадолго до этого следователи получили данные, что в период с ноября 2012 г. по март 2016 г. Сергей Усачев как директор СК "Актив" заключил более 90 договоров участия в долевом строительстве домов напротив ТРК "Московский" с физическими и юридическими лицами.

Всего, по первоначальным данным, Усачев собрал более 143,28 млн руб., из которых на расчетные счета "СК "На Московском" было внесено только 50,42 млн рублей. При расследовании появилась информация, что соучастником может быть один из бывших учредителей СК "На Московском" Владимир Загреков (позже он стал соучредителем компании "Стройкаб", которая долгое время возводит 16-этажный жилой дом в Кировском районе в районе Березовой аллеи и проспекта Карла Маркса).

Как следует из материалов судов, Загреков и Усачев похитили деньги участников долевого строительства, как физических, так и юридических лиц, в особо крупном размере на общую сумму 663.855.087,45 рублей и использовали их в личных целях, причинив ущерб гражданам в особо крупном размере.

"Подсудимые, заключая договоры долевого участия, не намеревались фактически их исполнять. Их целью было создание видимости добросовестности, чтобы обмануть граждан, которые обращались к ним с целью приобретения жилья. Это выразилось также в том, что подсудимые публично размещали в средствах массовой информации сведения о продаже квартир в строящемся доме, предлагали людям приобрести там жилье, умышленно не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладев денежными средствами потерпевших, то есть привлечение денежных средств граждан изначально происходило путем их обмана. Строительство объекта было начато незаконно, без надлежащих документов. При таких обстоятельствах, доводы о том, что средства дольщиков использовались по целевому назначению, то есть направлялись на строительство объектов, являются неубедительными", — указано также в материалах судов.

Обманутыми оказались сотни людей. А вот застройщики себя виновными не признавали. В материалах судов указана их позиция: якобы полный пакет разрешительной документации они имели. Были, мол, и проектная документация, и положительные заключения экспертиз. Они же заявили, якобы понесли затраты на более 50 контрагентов.

"Средства тратили на подрядчиков, поставщиков строительных материалов, на организации, оказывающие услуги, на услуги ресурсоснабжающих организаций и на различные государственные ведомства, которые не были допрошены, у контрагентов не истребовали документацию о произведенных работах, понесенные затраты компании на контрагентов не установлены, экспертами не исследовались. Следователем направлено поручение в орган дознания о допросе и истребовании документации у 47 контрагентов. Получен ответ, в котором подтверждены имеющиеся договорные отношения с контрагентами, но следствие не допросили ни одного контрагента и не истребовали ни одного документа. Вывод о том, что все денежные средства дольщиков направлялись на цели, предусмотренные ч.1 ст. 18 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", в нарушение ч.2 ст. 14 УПК РФ, не опровергнут", — следует также из позиции подсудимых.

В итоге Ленинский районный суд Самары приговорил застройщиков к 5 годам и 3 годам и шести месяцам колонии общего режима. Адвокаты приговор обжаловали, но недавно в апелляционной инстанции вердикт оставили без изменений.

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